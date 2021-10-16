Днепр-1 - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Днепр-1" на днях сообщил, что тренерский штаб ознакомится с практикой ментальных тренировок в футболе, имеющих целью "улучшить коммуникации, повысить умение концентрироваться, быстро анализировать ситуацию и настраиваться на достижение цели". Идея интересная и наверняка не помешала бы большинству клубов отечественного чемпионата. Взять тот же "Колос". Стоило коваливцам вылететь из еврокубков, как у них все начало валиться из рук. Пришлось даже менять тренера, чтобы команда пришла в себя. С переменным успехом Сергею Кузнецову удается поднимать команду из низов турнирной таблицы, но для возвращения прошлых уверенности и боевитости нужна громкая победа. Например, над претендентом на бронзу. Но и Йовичевич вряд ли готов отступить от своего плана - по итогам субботы его команда в идеале должна выйти на третье место.

Смотрим прямой видеоэфир поединка на YouTube-канале FootballHab. Плейер - ниже.

Чемпионат Украины. VBet Лига. 11-й тур

16 октября. Днепр. "Днепр-Арена"

Арбитр - Юрий Иванов, арбитр VAR - Сергей Бойко

Телетрансляция - канал УНИАН, FootballHab

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