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УПЛ. Львов - Динамо 1:4. Разгром на фоне личной драмы Супряги

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ну и "кинозал" Екатерины Монзуль - чтобы не забыли

УПЛ. Львов - Динамо 1:4. Разгром на фоне личной драмы Супряги

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
ФК "Львов" - "Динамо" 1:4
Голы: Фране Чирьяк 36 (пен.) - Виталий Буяльский 38, Виктор Цыганков 45+1, Денис Гармаш 83

ФК "Львов": Орест Костик, Алексей Довгий, Михай-Даниэл Лека, Иван Брикнер, Алексей Зозуля, Назарий Ныч (Алваро Тавареш 46), Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Эрнест Антви, Максим Грисьо (Артур Ременяк 61), Сергей Политыло (Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 46)

"Динамо": Георгий Бущан, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена (Витиньо дос Сантос 46), Виктор Цыганков (Беньямин Вербич 75), Виталий Миколенко (Александр Караваев 46), Александр Андриевский, Александр Тымчик, Виталий Буяльский, Александр Сирота (Артем Шабанов 75), Владислав Супряга (Денис Гармаш 41), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Иван Брикнер 82 - Виталий Миколенко 35, Карлос Де Пена 42, Витиньо дос Сантос 87

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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italiano
16.10.2021 в 18:58
Всех с победой! Как ни старалась даунецкая шлюха со свистком заработать на премию,не вышло,не шмогла))))
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0
-3
LAZ E183 (Рига)
16.10.2021 в 18:58
Молодець, Дулуб, цілий гол забили, добре, хоч не всуху програли. Розгром читався. З такими успіхами і Динамо-2 (екс-Чорноморець) наступний матч буде феєрити зі Львовом. Не дає Дулуб ради. На жаль. За гол дякую Чиряку.
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0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
16.10.2021 в 18:56
давно пора валить супряги с ДК-ну не идет там игра у него- возвращайся в днепртипа1 или ещё куда....
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0


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