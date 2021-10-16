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УПЛ. Львов - Динамо 1:4. Разгром на фоне личной драмы Супряги
Ну и "кинозал" Екатерины Монзуль - чтобы не забыли
фото - Олександр Приходько
Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
ФК "Львов" - "Динамо" 1:4
Голы: Фране Чирьяк 36 (пен.) - Виталий Буяльский 38, Виктор Цыганков 45+1, Денис Гармаш 83
ФК "Львов": Орест Костик, Алексей Довгий, Михай-Даниэл Лека, Иван Брикнер, Алексей Зозуля, Назарий Ныч (Алваро Тавареш 46), Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Эрнест Антви, Максим Грисьо (Артур Ременяк 61), Сергей Политыло (Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 46)
"Динамо": Георгий Бущан, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена (Витиньо дос Сантос 46), Виктор Цыганков (Беньямин Вербич 75), Виталий Миколенко (Александр Караваев 46), Александр Андриевский, Александр Тымчик, Виталий Буяльский, Александр Сирота (Артем Шабанов 75), Владислав Супряга (Денис Гармаш 41), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Иван Брикнер 82 - Виталий Миколенко 35, Карлос Де Пена 42, Витиньо дос Сантос 87
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