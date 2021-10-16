Дулуб: У Луческу современный вертикальный футбол, против него очень сложно обороняться

Наставник "Львова" Олег Дулуб дал комментарий после поражения от "Динамо" (1:4).

– Анализировали "Динамо" – и легко, и сложно. Команда под вертикальный футбол, основной момент – опорная зона. Буяльский – один из лучших, если не лучший, игрок в Украине сейчас. Проблему Буяльского мы не решили, особенно после забитого нами гола. В первой же атаке после этого мы пропустили, мяч в раздевалку не добавил нам позитивных эмоций.

В матчах с таким соперником вопрос психологии всегда важен. Если брать исполнительское мастерство игроков, то "Динамо" укомплектовано лучше. Я уже второй год наблюдаю за работой Луческу, у него современный вертикальный футбол, вертикальный выход в атаку и контратаку. В таком случае очень сложно обороняться, необходимо просто, чтобы команда оставалась единым целым. Если выпадает 1-2 игрока, сразу возникают проблемы.

– В перерыве вы выпустили атакующих игроков – Шину, Алваро.

– Счет 1:2 заставлял нас атаковать. Назарию Нычу нужно больше пространства, а Алваро больше футболист, который может зацепиться за мяч и разогнать контратаку. Поэтому мы вынуждены были перейти на такой бразильско-ганский треугольник, но не все сработало. Поэтому и заменили Шину. Он не цеплялся за мяч и был инертным, – сказал Дулуб.