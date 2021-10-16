Днепр-1 - Колос 2:0. За все обиды

Если посмотреть статистику встреч "Днепра-1" с "Колосом" в Премьер-лиге, то может показаться, что днепрянам противостоит один из грандов. Перед апрельской ничьей СК проиграл три поединка, в двух из них пропустив по четыре мяча. Очевидно, что "Колос" - один из самых неудобных соперников в рамках чемпионата Украины. Был ... В 11-м туре уже встречались команды из разных полюсов и преимущество, мягко говоря, была не на стороне коваливцев.

Йовичевич в целом выставил прогнозируемый состав, хотя у него и были варианты относительно центра полузащиты и флангов атаки. Хорват выставил рядом с Пихаленком Джурасека, а не Ди Франко или Батагова, а также предпочел Назаренко и Гуцуляка на краях, а не Чуже и Лучкевича. В центре защиты действовали Сваток и Логинов, Дубинчак и Кравченко закрывали фланги, Довбик, конечно же, на острие (Русин даже в заявку не попал).

"Колос" вернулся к игре с двумя центральными защитниками. Ими остались Павловец и Новак. Черноморец играл слева, а на противоположном фланге вышел Ром. Андрея Богданов, который пропускал игру с "Черноморцем", закрывал вместе с Задоей центр поля. В атаке Сергей Кузнецов неожиданно оставил в резерве Владимира Лысенко, доверившись Ренану. Бразильцу должна была поставлять пасы "легкая" тройка атакующих хавбеков Ильин, Костышин и Чурко.

Однако одно дело задумать стратегию, другое - воплотить ее в жизнь. "Колосу" это совершенно не удалось. Потратив дебют на разведку (с ударом Гуцуляка уже на четвертой минуте), "Днепр-1" захватил мяч и территорию и не отдавал их до перерыва. Уже на 16-й минуте Довбик мог открыть счет, но после паса Кравченко с фланга и удара Артема метров с восьми отлично сыграл Фесюн. Стоит заметить, что крайние защитники "Днепра-1" - Кравченко и Дубинчак - обеспечивали хозяевам ширину, стремительность и остроту атаки. Их глубокие рейды с последующими подачами / прострелами несли постоянную угрозу воротам "Колоса".

В конце концов, после нескольких полумоментов на 23-й минуте "Днепр-1" открыл счет. Даниил Игнатенко поймал мяч на ногу на линии штрафной и с помощью рикошета забил его в сетку. Довольно быстро хозяева удвоили преимущество. Богданов опасно сыграл перед штрафной. Стандарт взялся исполнять Артем Довбик и форвард ловко перебросил стенку. Фесюн снова был бессилен. Лишь перед свистком на перерыв коваливцы попытались нанести удар по воротам "Днепра-1", однако Богданов со штрафного с дальней дистанции попал в стенку.

На второй тайм Ренан не вышел, ситуацию был призван спасать Лысенко. Но героем мог стать не он, а правый защитник Ром. Он поддержал атаку и откликнулся на пас Костышина на угол штрафной - словенец пробил в касание в нижний угол, но попал в штангу. Однако найти в этом эпизоде ​​вдохновения футболисты "Колоса" не смогли. "Днепр-1" погасил эмоции гостей многочисленными контратаками, которые при более высокой концентрации (или мастерстве) должны были заканчиваться взятием ворот.

Разгром мог оформить Гуцуляк, если бы замкнул прострел от Назаренко. Третий гол должен был забивать Ди Франко, но Фесюн вовремя вышел ему на встречу и не позволил нанести удар мимо себя. Дубинчак мог увенчать свою активность результативным ударом на 84-й минуте - не хватило точности. Несколько моментов потерял Довбик, точку должен был ставить Пихаленок уже на 90+2, но выше. В конце концов, только 2:0, хотя счет в этот вечер не отражает всего преимущества "Днепра-1" над "Колосом". Команда Йовичевича поднялась на третье место, по крайней мере, до того момента, пока "Ворскла" не сыграет с "Александрией".

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

16 октября. Днепр. "Днепр-Арена"

"Днепр-1" - "Колос" 2:0

Голы: Игнатенко 23 Довбик 37

"Днепр-1": Кожокару - Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак - Игнатенко - Гуцуляк (Ярмолюк 85), Пихаленок (Билл 90 + 3), Джурасек (Ди Франко 73), Назаренко (Чуже 74) - Довбик

Тренер: Игор Йовичевич

"Колос": Фесюн - Ром, Павловец, Новак, Черноморец (Гавриш 82) - Задоя (Милько 59), Богданов - Ильин (Диего Сантос 82), Костышин (Велетень 62), Чурко - Ренан (Лысенко 45)

Тренер: Сергей Кузнецов

Арбитр: Юрий Иванов

Предупреждения: Джурасек 12 Дубинчак 59, Игнатенко 69 - Богданов 36, Лысенко 66