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Обошел Леоненко. Цыганков вплотную приблизился к ТОП-20 бомбардиров Чемпионата Украины

Премьер-лига
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Виктор лидирует в текущем сезоне

Обошел Леоненко. Цыганков вплотную приблизился к ТОП-20 бомбардиров Чемпионата Украины

фото - ФК "Динамо" Київ

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" в 11-м туре Чемпионата Украины разгромило на выезде "Львов" со счетом 1:4. Переломный второй гол перед перерывом провел Виктор Цыганков. Для него этот мяч стал восьмым в текущем сезоне в рамках УПЛ, он уверенно лидирует в гонке бомбардиров.

В то же время этот гол стал для Виктора 68-м за все годы выступлений в высшем дивизионе. Он принял участие в 136 матчах. Таким образом, в общем реестре бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны Цыганков обошел Алекса Тейшейра (146 матчей), Ивана Гецко (113 матчей), Сергея Ателькина (210 матчей), Марлоса (226 матчей) и Виктора Леоненко (118 матчей).

Сейчас Виктор Цыганков делит 21-22 место с Василием Сачко, который в Высшей и Премьер лигах провел 260 поединков. Чтобы войти в ТОП-20, вингеру "Динамо" нужно забить еще пять голов, тогда он догонит Сергея Назаренко, у которого в активе 73 мяча в 373-х матчах.

Напомним, накануне Александр Гладкий, забив в ворота "Шахтера", вышел на седьмое место в рейтинге бомбардиров чемпионата Украины всех времен. Форварду "Зари" остается четыре мяча до сотни.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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