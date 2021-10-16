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Днепр-1 - Колос 2:0. Видео голов и обзор поединка
Подопечные Йовичевича продемонстрировали свой класс
Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен
Сегодня в матче 11-го тура УПЛ 2021/22 "Днепр-1" дома принимал "Колос" из Ковалевки. Игра завершилась победой хозяев с двумя забитыми мячами на счету.
С самого начала поединка чувствовалась доминация команды Йовичевича. Игроки смогли забить первый гол уже на 23-й минуте силами молодого Игнатенко. Второй мяч положил Довбик, красиво исполнив штрафной удар на 38-й минуте.
Таким образом, команде с Ковалевки пришлось возвращаться домой ни с чем.
Днепр-1 - Колос 2:0
Голы: Игнатенко 23, Довбик 38
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