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Днепр-1 - Колос 2:0. Видео голов и обзор поединка

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Йовичевича продемонстрировали свой класс

Днепр-1 - Колос 2:0. Видео голов и обзор поединка

Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен

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Сегодня в матче 11-го тура УПЛ 2021/22 "Днепр-1" дома принимал "Колос" из Ковалевки. Игра завершилась победой хозяев с двумя забитыми мячами на счету.

С самого начала поединка чувствовалась доминация команды Йовичевича. Игроки смогли забить первый гол уже на 23-й минуте силами молодого Игнатенко. Второй мяч положил Довбик, красиво исполнив штрафной удар на 38-й минуте.

Таким образом, команде с Ковалевки пришлось возвращаться домой ни с чем.

Днепр-1 - Колос 2:0

Голы: Игнатенко 23, Довбик 38

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В статье: Артем Довбик Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Даниил Игнатенко
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