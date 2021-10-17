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Олег Федорчук: Замена Супряги в первом тайме - это конец его карьеры в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Но шансы все равно будут

Олег Федорчук: Замена Супряги в первом тайме - это конец его карьеры в Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Футбольный тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал замену форварда "Динамо" Владислава Супряги в первом тайме матча против “Львова”:

– То, что Луческу заменил Супрягу в первом тайме – это конец его карьере?

– Если говорить о карьере футболиста в средней команде, то это только начало. Если говорить о футболисте в команде уровня “Динамо” и “Шахтера” — это конец. Он рано попал в топовый клуб, ему надо еще трудиться и приобрести тот багаж, который даст ему уверенность. Он немного скован. В “Днепре-1” он был на своем уровне, у него иногда получались неплохие игры.

Несоответствие уровня сковывает футболиста и при видимой старательности у него не получается. Часто бывает так, что за внешней старательностью мы не видим его внутреннюю неуверенность. Она чувствуется в принятии решений, слишком медленно он принимает решения.

Он не предугадывает ситуации, он не играет. Он принимает решения очень простые, а футбол — это игра, в которой во главу угла ставится принятие решений. Всегда из 4-5 вариантов хороший, классный футболист выбирает лучший вариант, средний футболист выбирает через раз, а Супряга относится к средним футболистам как раз в контексте принятия решений. Даже сегодня, мяч отскочил от вратаря — пустые ворота, а он не был готов. И это нападающий. Карьере ничего не грозит, просто амбиции надо поумерить.

— Будут ли у Супряги шансы, когда вернутся Беседин, Рамирес и Шкурин?

— Нет. Шкурин ему не конкурент, потому что они примерно одного уровня. Гармаш доказывает и деклассирует его. Гармаш, которого три года назад фактически списали.

Шансы в “Динамо” у него, может, будут, у нас есть эпидемия и разные травмы. Всегда не надо опускать руки, но мы же видим массу примеров, тот же Тымчик, тот же Петраков не опустил руки. Не нужно как Милевский и Алиев опускать руки.

Жалко, конечно, но мудрость, ум и хитрость вроде похожи. Ну схитрили и подписали контракт, ну и что. А мудрость — это как раз вести игрока", - сказал Федорчук.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Супряги ни одного результативного действия в пяти матчах. В общем под руководством Луческу украинский форвард отметился тремя голами и четырьмя асистами - в предыдущем сезоне.

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В статье: Мирча Луческу Олег Федорчук Динамо (Киев) Владислав Супряга Львов
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Источник:
fanday.net

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Комментарии (4)
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Сеш (Дніпро)
17.10.2021 в 09:39
Угробили пацана, он приходил в статусе одного из лучших бомбардировки чемпа, и дыре 3банки вкинул, а потом его поставили сразу в ЛЧ, где он не смог показать, и сразу заговорили что он никакой, и на банку, выпускали раз через десять. А теперь рассуждают щеки дуют эксперты. А пацан талант норм, что очередной раз угрохали
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Сеш (Дніпро)
17.10.2021 в 09:36
Что значит схитрили и подписали контракт, Суркам, что руки в тисках жали, или на видео Месси показывали?
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tamerlan58 (Львов)
17.10.2021 в 09:33
Это просто не его команда. "Днепр" его с радостью примет назад .НО чтобы Супряга не забивал ДК три гола за игру,его туда не продадут. Это как Шахта подписывает молодого футболиста,не нужного себе,с целью,чтобы его не купило ДК. И наоборот. И сидят на лавках и скачут по арендах футбольные таланты Украины,а за сборную некому играть.Так мы развиваем отечественный футбол.Так что ,пока война между кланами ,футбольная, Ахметова и Суркисов не закончется,условные Супряги НИКОГДА не раскроют свой футбольный талант. К сожалению.
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+1
0
ZNAK_VOPROSA
17.10.2021 в 09:06
Агонь, а не форвард)))
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