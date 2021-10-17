История для Судакова и Бондаренко. Кто первым разыграл пенальти в Украине

Розыгрыш одиннадцатиметрового, который применили футболисты молодежной сборной Украины Георгий Судаков и Артем Бондаренко в матче со сверстниками из Фарерских островов, стал одной из самых обсуждаемых тем уходящей недели.

И дело вовсе не в том, что он не был реализован. Большинство болельщиков и экспертов сошлись во мнении, что это было проявление пижонства, в котором просматривалось и пренебрежительное отношение к сопернику. Не случайно главный тренер нашей "молодежки" Руслан Ротань, который стоял у края поля, после этого эпизода показал в адрес подопечных жест, за который потом ему же пришлось извиняться.

Между тем, идея разыгрывать пенальти появилась очень давно и украинский футбол не был в стороне от этого элемента шоу. Первыми исполнителями этого крайне редкого в футболе приема еще во времена проведения чемпионата СССР стали футболисты львовского СКА "Карпаты". Армейский коллектив, выступавший в первой лиге под этим названием третий год, в сезоне-1984 выглядел среди 22-х участников весьма уверенно. На старте чемпионата, правда, львовяне часто теряли очки, однако затем наладили игру и положительные результаты не заставили себя ждать.

На протяжении остальной части сезона СКА "Карпаты" чаще радовал своих почитателей, нежели огорчал. А иногда львовские футболисты, словно мастеровитые шеф-повара, баловали их какими-то изысками. Такими были розыгрыши пенальти, удивившие не только футбольный Львов и Украину (об этом писала республиканская "Спортивна газета" - прим. В.К.), но и наслышанных об этом ноу-хау во многих уголках Советского Союза. Действующими лицами в этом процессе были полузащитник Виктор Рафальчук и нападающий Вячеслав Лендел. У одного из них корреспондент UA-Футбол узнал интересные факты о розыгрыше пенальти.

- Это "изобрел" Владимир Булгаков, возглавлявший в то время СКА "Карпаты", - рассказывает Рафальчук. – Когда-то голландец Йохан Кройф пенальти разыгрывал. Точно уже и не помню, в какой команде. Вроде в "Аяксе". В ходе чемпионата было такое, что один наш игрок обычный пенальти не реализовал, потом другой смазал. Вот и решили попробовать исполнять приговор судей в виде розыгрыша. Я разбегался, делал замах, а сам катил мяч немного влево. В этот момент вратарь "шел" по удару, а Славик Лендел набегал и бил в любой угол. Что интересно: каждый раз в отчетах о матче газеты писали: Рафальчук на такой-то минуте не реализовал пенальти. Такая вот была трактовка. Впрочем, это не столь важно – главное, что гол состоялся и это было вкладом в победу.

- Как часто это ноу-хау применяли?

- Лишь дважды – в домашних матчах с волгоградским "Ротором" (8:0) и душанбинским "Памиром" (2:1). Кстати, уже после того как мы выиграли бронзу, наша команда ездила на международный турнир армейских команд во Вьетнам, где были участники из разных стран – в частности, из Венгрии, Кубы… В его ходе мы еще раз попробовали розыгрыш пенальти, после чего к такой практике больше не возвращались.

Спустя почти два десятка лет автору этих строк посчастливилось стать свидетелем розыгрыша одиннадцатиметрового в матче чемпионата Украины среди команд второй лиги. Было это в сезоне-2002/03 в Овидиополе, где местный "Днестр" принимал "Севастополь". В составе хозяев в том чемпионате играли двое известных по выступлениям в высшей лиге футболистов – Андрей Телесненко и Александр Бондаренко. Они-то и стали главными героями поединка, завершившегося победой "Днестра" со счетом 2:1.

- Когда сезоном ранее в Овидиополе играл нападающий Сергей Гусев, во время тренировок мы с ним разыгрывали пенальти, - вспоминает Телесненко. – Эта практика помогла мне потом отличиться таким вот образом. Правда, передачу мне в матче с "Севастополем" сделал не Гусев, а Саша Бондаренко. На тот момент счет был ничейный, 1:1, а до финального свистка оставалось чуть меньше десяти минут. Когда арбитр указал на "точку", у нас и возникла идея разыграть пенальти. Хотелось, чтобы гол был наверняка. Так и поступили: Бондаренко катнул мяч – я забил. Приятно, что это позволило одержать победу.

Фото - odessa-sport.info

- Судейские приговоры подобным образом еще исполняли?

- Нет. Это был единственный раз, когда мы решились на такой вариант исполнения пенальти. Помнится, мне после той игры рассказывали, что когда Бондаренко вместо ожидаемого удара в створ ворот откатил мне мяч, президент "Днестра" Хасан Хасаев, Царствие ему небесное, в приступе отчаяния эмоционально выругался. Но когда увидел мяч в воротах и жест арбитра, указывающий на центр, тут же с улыбкой удивленно произнес: "А что, так разыгрывать можно?".

С тех пор много воды утекло. И если "ударом Паненки" в процессе исполнения одиннадцатиметрового уже никого не удивишь, то розыгрыш пенальти для всех в диковинку. Хотя время от времени таким неординарным приемом звезды футбола болельщиков иногда балуют. Вот только не всегда это получается удачно. В сезоне-2005/06 лидерам лондонского "Арсенала" Роберу Пиресу и Тьерри Анри не удалось организовать взятие ворот "Манчестер Сити". Желая схитрить, первый из них пытался отдать передачу под удар партнеру, но попросту не попал по мячу и подоспевший защитник его "накрыл".

Всем запомнился розыгрыш пенальти Лионеля Месси с Луисом Суаресом в бытность их игроками испанской "Барселоны". В поединке испанской Ла Лиги сезона-2015/16 против "Сельты" аргентинец легким движением отпасовал мяч уругвайцу – и тот не сплоховал.

Не плоховали и молодые футболисты донецкого "Шахтера" - как U-19, так и U-21. Первые в матче сезона-2019/20 со сверстниками из "Мариуполя", сыгранном в рамках молодежного первенства, разыграли все четко: тот же Судаков с одиннадцатиметровой отметки отдал на того же Бондаренко – и гол состоялся. А вторые в том же сезоне в юношеской Лиге УЕФА разыграли пенальти в выездном матче с итальянской "Аталантой": Михаил Мудрик выступил в роли ассистента, а Георгий Судаков – исполнителя.