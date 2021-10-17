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Черноморец - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Черноморец" - "Верес", украинская Премьер-лига, 18 октября 2021
Фото: ФК Черноморец
Еще совсем недавно "Черноморец" и "Верес" играли в рамках Первой лиги, а уже в этом сезоне пытаются отыскать удачу в элитном дивизионе. Локальные успехи есть, но, как и у любых новичков, хватает проблем со стабильностью. Одесситы, к примеру, несмотря на нелюбовь местных болельщиков из-за всем известных событий, местами показывают добротный футбол, который может позволить остаться в УПЛ.
У "Вереса" также есть свои плюсы и минусы. Команда Вирта неплохо играет в домашних поединках, где в Луцке имеет неплохую поддержку, но на выездах часто случаются необъяснимые казусы. Хотя вряд ли недавний выпускник ПФЛ может жаловаться на девятое место в таблице.
Смотрите матч 11-го тура УПЛ в понедельник, 18-го октября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Черноморец" - "Верес" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Черноморец" - "Верес"
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