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Тренер Колоса: У нас весь этот сезон идет не так

Премьер-лига
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Неудачный отрезок для коваливцев

Тренер Колоса: У нас весь этот сезон идет не так

Фото: ФК Колос

Новина українською

И. о. главного тренера "Колоса" Сергей Кузнецов прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Днепра-1":

" - Для нас это была вполне заслуженное поражение. Сегодняшний матч мы провели плохо и в дальнейшем будем делать серьезные выводы по этой игре. Это все что можно сказать.

- Что у вас сегодня пошло не так?

- К сожалению, у нас весь этот сезон, от первого матча и до сегодняшней встречи - все у нас идет не так. Мы стараемся с этим всем разобраться и исправить ситуацию. Моментами у нас становится лучше, и мы начинаем демонстрировать хорошую игру, но такие матчи, как сегодняшний, нам полностью не удаются. Повторюсь, что мы будем делать из этого определенные выводы и принимать какие-то меры.

- Каким Вы видите путь выхода из кризиса?

- Все же некоторый прогресс есть, и мы постепенно выползаем из того состояния, что у нас было. Но на сегодняшний момент мы не в состоянии бороться с "Днепр-1" на равных, и игра это показала. Были разные периоды в небольшом истории "Колоса", и были у нас тут хорошие игры. Но сейчас время несколько другое.

Сегодня "Колос" явно слабее себя прошлогоднего образца, и это всем понятно, и нам в том числе. Но считаю, что у клуба есть ресурсы и понимание, как исправить эту ситуацию, чтобы "Колос" снова вернулся к тому состоянию, которое было у команды два последних года", - сказал Кузнецов.

После 10 сыгранных матчей "Колос" занимает 11 место в УПЛ с 11-ю очками в активе. Следующий поединок коваливцы проведут в гостях против "Зари" 24 октября.

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В статье: Сергей Кузнецов Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
Днепр-1

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