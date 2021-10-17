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Мищенко: РПЛ сильнее УПЛ на 10 голов. Мне платили в России 30 тисяч долларов

Премьер-лига
(6 голосов)

Для Олега спорт вне политики

Мищенко: РПЛ сильнее УПЛ на 10 голов. Мне платили в России 30 тисяч долларов

Амкар/Автор невідомий

Новина українською

Воспитанник "Динамо" и бывший футболист ряда украинских клубов Олег Мищенко высказался на счет выступлений украинских футболистов в российском чемпионате:

" – Футболисты дальше переходят из Украины в Россию. Твое мнение: это правильно или нет?

– Две стороны медали. Если смотреть чисто на политику, на ситуацию с войной, то это неправильно. Но давайте опять же...

С 1 января этого года сколько тысяч людей из Украины переехали и получили российское гражданство? Их очень много, нереально просто, не помню точной цифры, поэтому не хочу говорить и обманывать. Это не спортсмены. Почему о них никто не говорит? То, что у них чемпионат даже не на пять, а на десять голов сильнее, чем наш – это факт. То, что наша сборная сильнее, чем их – это тоже факт.

Тот чемпионат, который был у нас с 2010 по 2016 год, был намного сильнее российского. Но сейчас Россия впереди Украины на лет десять в развитии футбола. Когда такого не было, мы были сильнее и имели качественных футболистов. Я понимаю и поддерживаю Иванисеню в том, что он перешел в “Крылья Советов”.

Сейчас зарплаты в России в раз тридцать больше, чем в Украине. В “Амкаре” я зарабатывал больше, чем в украинских клубах – 30 000 долларов в месяц. Когда-то в “Ворскле” тоже были хорошие зарплаты – 20-30 тысяч долларов. Когда был жив Олег Бабаев, платили солидные деньги.

– Когда с Громовым фоткался на фоне Кремля, ожидал такой реакции? Как воспринимаешь это сейчас?

– Во-первых, я тогда был молодой, не было такого ума, мышления, как сейчас. Мне тогда сразу позвонил Рома Зозуля, напихал мне торбу, типа, что я делаю, "удали быстро". Я удалил сразу. Понимал, что могут быть какие-то последствия.

Вот такая ситуация, просто необдуманный шаг. Не было цели кого-то спровоцировать. Просто необдуманное решение выставить фото.

– Какое твое отношение к России?

– Нейтральное. У меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А сама страна ‒ мне неинтересно говорить о ней, если честно. В каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные.

Сейчас идут военные действия с Россией, поэтому говорить что-то хорошее или плохое я не буду. Это политическая ситуация, и туда я лезть точно не хочу.

– Спорт вне политики или нет?

– Я считаю, что на сто процентов спорт вне политики", - сказал Мищенко.

Напомним, что Олег выступал за "Ворсклу", "Металлург Д", "Говерлу", "Мариуполь", "Полтаву" и "Полесье" в Украине, также год сыграл за российский "Амкар". Сейчас 32-летний бывший вингер тренирует детей 2010 года рождения в "Полтаве".

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В статье: Олег Мищенко РПЛ УПЛ
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Источник:
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Комментарии (25)
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magnum power (БОМЖ)
17.10.2021 в 13:40
деньги - вне политики)). алень он тупой.
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+2
0
avatar
ukrop68 (Львів)
17.10.2021 в 13:26
Ссикло козлориле!
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+3
0
Alex-696 (Немирів)
17.10.2021 в 13:20
Гнида.
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+3
0
sidor3 (Киев)
17.10.2021 в 13:12
Давайте без политики. Уровень финансирования в России футбола в десять раз больше Украины. В Украине есть две команды и все. Остальное дно. Тренеров украинских нет в Украине. Извините Петраков. Корупция в Украине во главе Павелко и бездарей в федерации полностью уничтожила футбол. Футбол к сожалению в Украине умирает. Вспомните через два года о Кривбасе. Где он будет.
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0
-5
Prach13 (Дрогобич)
17.10.2021 в 13:38
Ти пишеш без політики?так футбол в нас загибає і тут ти правий!але в Росії що краще?там немає корупції?фінанси приходять в команди але результат плачевний!Де в Россії є російські тренера?хто?подивися на досягнення російських команд в єврокубках,вони нічим не кращі за наші.Такі як ти всі роки писали що російськийфутбол сильніший,тепер пишете що тоді,в минулому,наш був сильніший!в таких як ти проблеми з логікою.
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+2
0
football_soccer (Украина)
17.10.2021 в 12:56
суммы зарплат не показатель уровня футбола. У них клубы в еврокубках точно также позорятся, как и наши. А зарплаты такие, потому что это, наверное, единственная страна в мире, где профессиональный футбол полностью спонсируется с бюджета.
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+7
0
Andreyko (Вінниця)
17.10.2021 в 12:51
я щось пропустив і команда з росії виграла ЛЧ? Інакше, як зрозуміти таку різницю?))від того що кілька років тому анжи платив божевільні кошти, команда не стала кращою і нічого не виграла, хоч гравці і отримували багато, а результати, як в нинішньої Зорі. Питання не в зарплатах, а в результативності, - вона що набагато втекла від нашої?
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+8
0
tamerlan58 (Львов)
17.10.2021 в 12:42
100 років з лишнім було сказано- не так страшні московськи воші,як наші українськи гниди. Краще не скажеш !!!!
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+9
-1
Acsakal (Kharkov)
17.10.2021 в 12:45
Міщенко - тупий ватник-малорос. Нажаль, спираючись саме на таких тупих ватників і захопила владу зелена пліснява.
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+5
-3
krakow (Херсон)
17.10.2021 в 13:15
Странный ты тип.Ненависть к "зеленым",зашкаливает.Тулишь их везде.Хоть мозги включай иногда,в сторону фактов.
0
-4
Acsakal (Kharkov)
17.10.2021 в 13:27
А ти тип якщо не дивний, то або вкрай тупий, або засланий, якщо "не бачиш", що зараз в Києві відбулося захоплення усіх гілок влади агентами кремля. Якщо ти такий тупий, то мізки тобі вмикати не можливо з причини їхньої відсутності. А якщо ти засланий, то тоді будеш і далі ламати комедію, що ти ніякої зради в упор не бачиш.
0
0
krakow (Херсон)
17.10.2021 в 13:32
Ладно.Дискутировать с тобой бесполезно.Ради интереса,назови своего кумира для Украины.Тогда станет,все понятно...P.S. Зради,в упор не бачу.
0
-1
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
17.10.2021 в 12:16
Спорт вне политики начинается там, где начинаются хорошие деньги.
Ответить
+4
-2
Acsakal (Kharkov)
17.10.2021 в 12:46
Спорта поза політикою не існує в природі ні за які гроші.
Ответить
+3
0
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
17.10.2021 в 13:15
А теперь хорошо подумай о том, что я действительно имел ввиду. Я и не опровергаю
+1
-1
KDK2020 (Киев)
17.10.2021 в 12:11
а чемпіонат нацистської німеччини був ще на кілька відрубаних голов вищим. там теж платили, рейхсмарками. тварь срана ваш ху...їщенко. нам би створити таку програму по віддячуванню усім таким в будь-якій точці світу, без строку давності. ставлення у мене до нього нейтральне, як до шматка гівна при дорозі.
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+7
-1
avatar
Drovko (Lviv)
17.10.2021 в 12:05
Ідіотська логіка. Сила чемпіонату не вимірюється тим, скільки тобі платять. Гляньте краще в таблицю коефіцієнтів...де була рашка ще кілька років тому, а де вона є зараз. Україна її фактично наздогнала
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+7
-2
vwv (Харьков)
17.10.2021 в 12:10
теж думав про це написати. на словах на десять голів сильніший, а по факту сусіди в таблиці коефіцієнтів.
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+4
-1
Acsakal (Kharkov)
17.10.2021 в 12:41
Напівдурок цей Міщенко. Якщо вимірювати ліги зарплатнею, то світовими футбольними лідерами будуть Китай та близькосхідні князівства.
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+4
-1
ruobosru (воркута)
17.10.2021 в 12:01
так а где сейчас это мурло? надеюсь на росии и живет раз там так хорошо
Ответить
+7
-3
Papaye (Dnipro)
17.10.2021 в 12:39
Так в конце статьи же написано: "Сейчас 32-летний бывший вингер тренирует детей 2010 года рождения в "Полтаве".
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
17.10.2021 в 12:51
Мені би вашу наполеглевість, я би дочитував відомості про таких нікчем до кінця. Уявляю, яких "патріотичних" футболерів виховає цей "тренер".
+2
0
Prach13 (Дрогобич)
17.10.2021 в 13:45
Наразі 32-річний колишній вінгер тренує дітей 2010-го року народження в “Полтаві”.
Ответить
0
0
vwv (Харьков)
17.10.2021 в 12:01
Судя по интервью, обычный ватник.
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+10
-2
skrudch (Донецьк,Ясіня)
17.10.2021 в 12:09
Не звичайний....,а ще й тупий як валянок!!!
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+8
-2


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