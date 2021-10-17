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Мищенко: РПЛ сильнее УПЛ на 10 голов. Мне платили в России 30 тисяч долларов
Для Олега спорт вне политики
Амкар/Автор невідомий
Воспитанник "Динамо" и бывший футболист ряда украинских клубов Олег Мищенко высказался на счет выступлений украинских футболистов в российском чемпионате:
" – Футболисты дальше переходят из Украины в Россию. Твое мнение: это правильно или нет?
– Две стороны медали. Если смотреть чисто на политику, на ситуацию с войной, то это неправильно. Но давайте опять же...
С 1 января этого года сколько тысяч людей из Украины переехали и получили российское гражданство? Их очень много, нереально просто, не помню точной цифры, поэтому не хочу говорить и обманывать. Это не спортсмены. Почему о них никто не говорит? То, что у них чемпионат даже не на пять, а на десять голов сильнее, чем наш – это факт. То, что наша сборная сильнее, чем их – это тоже факт.
Тот чемпионат, который был у нас с 2010 по 2016 год, был намного сильнее российского. Но сейчас Россия впереди Украины на лет десять в развитии футбола. Когда такого не было, мы были сильнее и имели качественных футболистов. Я понимаю и поддерживаю Иванисеню в том, что он перешел в “Крылья Советов”.
Сейчас зарплаты в России в раз тридцать больше, чем в Украине. В “Амкаре” я зарабатывал больше, чем в украинских клубах – 30 000 долларов в месяц. Когда-то в “Ворскле” тоже были хорошие зарплаты – 20-30 тысяч долларов. Когда был жив Олег Бабаев, платили солидные деньги.
– Когда с Громовым фоткался на фоне Кремля, ожидал такой реакции? Как воспринимаешь это сейчас?
– Во-первых, я тогда был молодой, не было такого ума, мышления, как сейчас. Мне тогда сразу позвонил Рома Зозуля, напихал мне торбу, типа, что я делаю, "удали быстро". Я удалил сразу. Понимал, что могут быть какие-то последствия.
Вот такая ситуация, просто необдуманный шаг. Не было цели кого-то спровоцировать. Просто необдуманное решение выставить фото.
– Какое твое отношение к России?
– Нейтральное. У меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А сама страна ‒ мне неинтересно говорить о ней, если честно. В каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные.
Сейчас идут военные действия с Россией, поэтому говорить что-то хорошее или плохое я не буду. Это политическая ситуация, и туда я лезть точно не хочу.
– Спорт вне политики или нет?
– Я считаю, что на сто процентов спорт вне политики", - сказал Мищенко.
Напомним, что Олег выступал за "Ворсклу", "Металлург Д", "Говерлу", "Мариуполь", "Полтаву" и "Полесье" в Украине, также год сыграл за российский "Амкар". Сейчас 32-летний бывший вингер тренирует детей 2010 года рождения в "Полтаве".
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