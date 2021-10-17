Пихаленок: Дай Бог, чтобы еще вызвали в сборную Украины

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок прокомментировал победу своей команды в матче против ковалевского "Колоса":

"- Внешне сегодня команда переиграла принципиального для себя соперника просто на классе. Так ли это, или только кажется?

- Не то, что на классе, а за счет желания, установки тренера, которую мы полностью выполнили. Поэтому мы и добились положительного результата и теперь готовиться к следующим матчам.

- Накручивали ли к игре тренеры и старожилы команды, сегодня против именно этого соперника особенно важна победа?

- Победа важна в каждом матче, но к "Колосу" мы готовились, как к принципиальному сопернику. Мы уже давно у них не выигрывали. В прошлом сезоне было поражение и ничья, поэтому сегодня вернули коваливцам должок.

- Ты много сегодня брал игру на себя, стремился забить гол. Вызов в национальную сборную подталкивает тебя к новым свершениям?

- Конечно, надо доказывать свое мастерство на поле всегда и в каждом матче прилагать максимум усилий. Тогда тренеры сборной будут смотреть на тебя, и дай Бог, чтобы еще вызвали в национальную команду.

- Провокационный вопрос. Чей гол сегодня тебе больше понравился?

- Думаю, что оба гола лучшие. Не буду никого обижать. Команда сегодня победила, все молодцы, и с победой "Днепр-1"!", - сказал Пихаленок.