Фещук - о поединке Львов - Динамо: Был не матч УПЛ, а какая-то товарищеская игра

Бывший нападающий "Таврии" и "Карпат" Максим Фещук прокомментировал встречу 11-го тура УПЛ между "Львовом" и "Динамо":

"Даже не знаю что сказать. "Динамо" как-то очень легко берет три очка. О "Львов" ничего даже сказать. Такое ощущение, что был не матч УПЛ, а какая-то товарищеская или контрольная игра перед матчем еврокубков.

За "ФК Львов" я вообще не понял, что они готовили две недели. У них нет сборников. На мой взгляд, сейчас такой уровень футболистов в этой команде, что она ничего не может навязать клубу "Динамо", - сказал Фещук.