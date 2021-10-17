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Фещук - о поединке Львов - Динамо: Был не матч УПЛ, а какая-то товарищеская игра
Львовяне почти ничего не противопоставили сопернику
Бывший нападающий "Таврии" и "Карпат" Максим Фещук прокомментировал встречу 11-го тура УПЛ между "Львовом" и "Динамо":
"Даже не знаю что сказать. "Динамо" как-то очень легко берет три очка. О "Львов" ничего даже сказать. Такое ощущение, что был не матч УПЛ, а какая-то товарищеская или контрольная игра перед матчем еврокубков.
За "ФК Львов" я вообще не понял, что они готовили две недели. У них нет сборников. На мой взгляд, сейчас такой уровень футболистов в этой команде, что она ничего не может навязать клубу "Динамо", - сказал Фещук.
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