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Киевское Динамо 60 лет назад впервые в истории стало чемпионом СССР
Значительная дата для украинского футбола
Динамо/Автор невідомий
День 17-го октября навсегда войдет в историю "Динамо" и всего украинского футбола. В эту дату в 1961 году киевляне впервые победили в чемпионате СССР.
Подопечные Вячеслава Дмитриевича Соловьева почти до последнего тура боролись за лидерство с московскими "Торпедо", "Спартаком", "ЦСКА" и "Локомотивом". Предпоследний, 23-й, раунд, как оказалось, стал решающим в битве за чемпионство. "Торпедо" тогда проиграл, а "бело-синим" было достаточно одного заработанного очка в домашнем матче против харьковского "Авангарда".
Львовский арбитр того матча Газда после финального свистка против харьковчан зафиксировал нулевую ничью, а диктор по стадиону объявил, что "Динамо" впервые в истории стало чемпионом СССР.
Стартовый состав "бело-синих" в матче против "Авангарда": Макаров, Кольцов, Щегольков, Сучков, Сабо, Турянчик, Базилевич, Серебряников, Каневский (к), Трояновский, Лобановский.
"Динамо" стало первым клубом не из Москвы, который победил в чемпионате СССР. После того триумфа начался путь длиною в 13 чемпионств, что стало рекордом Советского Союза.
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