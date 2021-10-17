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Киевское Динамо 60 лет назад впервые в истории стало чемпионом СССР

Премьер-лига
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Значительная дата для украинского футбола

Киевское Динамо 60 лет назад впервые в истории стало чемпионом СССР

Динамо/Автор невідомий

Новина українською

День 17-го октября навсегда войдет в историю "Динамо" и всего украинского футбола. В эту дату в 1961 году киевляне впервые победили в чемпионате СССР.

Подопечные Вячеслава Дмитриевича Соловьева почти до последнего тура боролись за лидерство с московскими "Торпедо", "Спартаком", "ЦСКА" и "Локомотивом". Предпоследний, 23-й, раунд, как оказалось, стал решающим в битве за чемпионство. "Торпедо" тогда проиграл, а "бело-синим" было достаточно одного заработанного очка в домашнем матче против харьковского "Авангарда".

Львовский арбитр того матча Газда после финального свистка против харьковчан зафиксировал нулевую ничью, а диктор по стадиону объявил, что "Динамо" впервые в истории стало чемпионом СССР.

Стартовый состав "бело-синих" в матче против "Авангарда": Макаров, Кольцов, Щегольков, Сучков, Сабо, Турянчик, Базилевич, Серебряников, Каневский (к), Трояновский, Лобановский.

"Динамо" стало первым клубом не из Москвы, который победил в чемпионате СССР. После того триумфа начался путь длиною в 13 чемпионств, что стало рекордом Советского Союза.

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В статье: Динамо (Киев) чемпионат СССР
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Комментарии (1)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
17.10.2021 в 15:17
Вперед Динамо. Ще одне чемпіонство і третя зірка на емблему.
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