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Один из лидеров Десны заболел на коронавирус

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока он не сможет помочь черниговцам

Один из лидеров Десны заболел на коронавирус

фото - ФК Десна Чернігів

Новина українською

Нападающий "Десны" Андрей Тотовицкий заболел коронавирусом. Об этом сообщили в Тур Online на телеканалах Футбол 1/2/3.

Также положительный тест сдали защитник Вадим Жук и один из ассистентов Рябоконя. Однако вторая попытка игрока была уже отрицательной. Все трое не поехали в Ужгород на поединок против "Миная".

Отметим, что Тотовицкий в этом сезоне записал в свой актив два гола и три ассиста в 10 матчах. Жук провел в составе "северян" шесть встреч.

За поединком между "Минаем" и "Десной" можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Вадим Жук
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Источник:
Футбол1/2/3

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