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Один из лидеров Десны заболел на коронавирус
Пока он не сможет помочь черниговцам
фото - ФК Десна Чернігів
Нападающий "Десны" Андрей Тотовицкий заболел коронавирусом. Об этом сообщили в Тур Online на телеканалах Футбол 1/2/3.
Также положительный тест сдали защитник Вадим Жук и один из ассистентов Рябоконя. Однако вторая попытка игрока была уже отрицательной. Все трое не поехали в Ужгород на поединок против "Миная".
Отметим, что Тотовицкий в этом сезоне записал в свой актив два гола и три ассиста в 10 матчах. Жук провел в составе "северян" шесть встреч.
За поединком между "Минаем" и "Десной" можно следить в
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