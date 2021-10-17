Один из лидеров Десны заболел на коронавирус

Нападающий "Десны" Андрей Тотовицкий заболел коронавирусом. Об этом сообщили в Тур Online на телеканалах Футбол 1/2/3.

Также положительный тест сдали защитник Вадим Жук и один из ассистентов Рябоконя. Однако вторая попытка игрока была уже отрицательной. Все трое не поехали в Ужгород на поединок против "Миная".

Отметим, что Тотовицкий в этом сезоне записал в свой актив два гола и три ассиста в 10 матчах. Жук провел в составе "северян" шесть встреч.