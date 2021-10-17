Минай - Десна 0:0. Не худший дебют Игоря Леонова

У "Десны" не самые лучшие воспоминания, связанные с Ужгородом. В апреле этого года черниговцы прибыли на запад Украины в качестве главного претендента на четвертое место, однако были разбиты кризисным "Минаем" со счетом 1:3. И это - в день 60-летия клуба. Иначе как позором это не назвать. С того времени утекло много воды. "Десна" летом почистила состав, отпустив 11 игроков, и это, сравнивая с "Минаем", они еще легко отделались. Закарпатцы в принципе потеряли всех игроков, каким-то чудом вовремя собрали команду, а также успели вернуть Кобина, после чего его уволить. И только "черниговская константа", Александр Рябоконь, кажется единственной постоянной на двух сегодняшних соперников.

В рамках 11-го тура состоялся дебют Игоря Леонова на посту коуча "Миная". Показав неплохие результаты в "Мариуполе" и киевском "Арсенале", он неожиданно отошел от дел, и так же неожиданно вернулся. Как мы и прогнозировали в анонсе, новый наставник доверился классической схеме 4-2-3-1, а также оставил Селезнева в запасе. Как признался сам Евгений - он получил повреждение на тренировке. Правда это или вымысел - мы сможем узнать уже скоро. Что касается состава "северян", то там не нашлось места Тотовицкому из-за COVID, а Юрченко впервые вышел с первых минут за черниговский коллектив.

"Минай" начал задорно. За стартовые 40 секунд они заработали два угловых, а Ахмедзаде так красиво упал в штрафной, что на секунду показалось, что у арбитра нет вариантов, кроме как указать на точку. Но был зафиксирован фол именно со стороны форварда. Справедливо. После бурного начала, игра стала более спокойной и с минимумом моментов. "Десна" больше владела мячом, но постоянные обрезки и потери приводили к опасным выпадам хозяев, которые со скоростью пули добегали до чужой штрафной, однако завершающие передачи и удары были на гране ужаса и страха с металлическим привкусом во рту. Вишневский бил куда угодно, но не в створ, а Билоногу не объяснили в какой форме играют его товарищи, ибо все передачи с фланга были либо в молоко, либо на защитников "Десны". Да, это вам не Нуриев и Пыняшко.

Гости? В первом тайме они были не лучшей командой на поле. Даже классный момент Будковского, которому не хватило сантиметров для того, чтобы открыть счет, не может служить оправданием.

После перерыва команды продолжили делать то, что занимались в первом тайме. Проблема была в том, что силы все сильнее и сильнее покидали игроков "Миная", которые бежали вперед уже не так быстро, все чаще нарушали правила и теряли мяч в простых ситуациях. Такая игра больше нравилась "северянам", которые становились куда опаснее, и удар Юрченко в штангу это доказал. Но и закарпатцев был свой ответ. Евгений Селезнев. Опытный форвард появился на финальные 30 минут и мог забивать уже первым касанием. Забивать по-царски. В метрах 30-ти от ворот он принял мяч на грудь и неожиданно ударил с разворота в сторону ворот. В сантиметрах от девятки и шедевра. После этого у Сели был другой эпизод, когда он не замкнул опасный прострел Ахмедзаде, ударив мимо пустого угла. Это конечно не пенальти, но такое реализовывать нужно. А то еще 30 лет все будут работать на рекорд.

В конце матча понравился "Минай". На поле была команда, которая хотела победить, пусть и не знала, за счет чего это сделать. Но даже обычное желание сегодня подкупало. Они перебили "северян" по ударам, а в конце заработали три перспективных стандарта, которые, увы, запорол Хахлев. Но даже после нулевой ничьи можно сказать, что сегодня у Игоря Леонова получился неплохой дебют. А вот "Десну" хвалить не хочется. В анонсе мы заявили, что они не могут считаться явным фаворитом в игре с закарпатцами. На поле черниговцы это доказали.

Ужгород. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон)

ФК Минай - Десна 0:0

ФК Минай: Даниил Кучер, Богдан Векляк, Александр Петрусенко, Эльдар Кулиев (Алексей Хахлев 76), Дмитрий Билоног (Антон Байдал 68), Михаил Месхи (Даниил Кныш 76), Рустам Ахмедзаде, Игорь Гончар, Мислав Матич, Олег Вишневский (Евгений Селезнев 68), Олег Синегуб

Десна: Игорь Литовка, Александр Сафронов, Сергей Болбат, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Денис Безбородько (Максим Дегтярёв 84), Филипп Будковский (Илья Шевцов 84), Евгений Селин, Владлен Юрченко (Тарас Завийский 72)

Предупреждения: Мислав Матич 43, Рустам Ахмедзаде 56 - Андрей Домбровский 74, Сергей Болбат 86