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Мудрик: Чтобы играть как бразилец, мне надо много работать

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок рассказал о своих способностях

Мудрик: Чтобы играть как бразилец, мне надо много работать

Шахтер

Новина українською

Молодой полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик дал комментарий о том, чем он похож на бразильского вингера Неймара.

– Мне он нравится как футболист, его стиль игры. Возможно, болельщики увидели сходство в нашей игре, потому что из жизни я ничего его не перенимал. На поле, возможно, мы похожи.

– У вас есть похожие навыки: техника, скорость, дриблинг. В тебе много чего бразильского.

– Я работаю над этим. На голову мне ничего не свалилось. Говорят, что бразильцы чуть ли не рождаются уже техничными, с мячом. Мне же, чтобы играть как бразилец, надо много-много работать, - сказал Мудрик.

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В статье: Неймар Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (3)
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tarnat (Львів)
17.10.2021 в 16:37
Схожий з Неймаром... Хіба тим, що у вас є по дві ноги. Але в одного дві ліві, а другий грає в Футбол...
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0
-2
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sergkir
17.10.2021 в 16:36
Миша ты себе льстишь, кто тебе сказал, такую чушь?
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+1
-1
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Ракицкий (Питер)
17.10.2021 в 16:25
Чтобы играть как бразилец,нужно тебе было родиться бразильцем.Тоже средний футболист раскрученый тик-током.В Англии в 21 год уже по 3 сезона в основе играют,тут только на 10 минут в концовке))))
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