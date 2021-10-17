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Мудрик: Чтобы играть как бразилец, мне надо много работать
Игрок рассказал о своих способностях
Шахтер
Молодой полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик дал комментарий о том, чем он похож на бразильского вингера Неймара.
– Мне он нравится как футболист, его стиль игры. Возможно, болельщики увидели сходство в нашей игре, потому что из жизни я ничего его не перенимал. На поле, возможно, мы похожи.
– У вас есть похожие навыки: техника, скорость, дриблинг. В тебе много чего бразильского.
– Я работаю над этим. На голову мне ничего не свалилось. Говорят, что бразильцы чуть ли не рождаются уже техничными, с мячом. Мне же, чтобы играть как бразилец, надо много-много работать, - сказал Мудрик.
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