ФК Минай - Десна 0:0. Видео обзор матча

В матче 11-го тура чемпионата Украины встречались "Минай" и "Десна". В итоге подопечные Игоря Леонова расписали нулевую ничью с командой Александра Рябоконя. После этого тура закарпатская команда имеет в своем активе 7 очков и занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у черниговчан 17 баллов и 7 позиция.

Ужгород. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон)

ФК Минай - Десна 0:0