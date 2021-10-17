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ФК Минай - Десна 0:0. Видео обзор матча
Нули в Ужгороде
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Украины встречались "Минай" и "Десна". В итоге подопечные Игоря Леонова расписали нулевую ничью с командой Александра Рябоконя. После этого тура закарпатская команда имеет в своем активе 7 очков и занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у черниговчан 17 баллов и 7 позиция.
Ужгород. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон)
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