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ФК Минай - Десна 0:0. Видео обзор матча

Премьер-лига
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Нули в Ужгороде

ФК Минай - Десна 0:0. Видео обзор матча

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

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В матче 11-го тура чемпионата Украины встречались "Минай" и "Десна". В итоге подопечные Игоря Леонова расписали нулевую ничью с командой Александра Рябоконя. После этого тура закарпатская команда имеет в своем активе 7 очков и занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у черниговчан 17 баллов и 7 позиция.

Ужгород. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон)
ФК Минай - Десна 0:0

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Минай
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