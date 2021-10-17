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Рябоконь: У Тотовицкого позитивный тест на Ковид. Нам его не хватает
Тренер доволен результатом
фото - Анатолій Спиця
Наставник "Десны" Александр Рябоконь дал комментарий после ничьей (0:0) в матче УПЛ против "Миная".
"Мы можем быть довольными только победами. Игра была сложной, обе команды могли забивать. Мы давно на ноль не играли, и это позитив, что не пропустили. Нам не хватало качественной игры в атаке, много ошибок в передачах. И от тех футболистов, кто отвечает за качество в атаке. Сложно было сказать, как будет играть "Минай" с новым тренером.
Андрей Тотовицкий? Тест позитивный на ковид, поэтому ближайшие игры пропускает. Это наиболее креативный игрок в команде, нам его не хватает", - сказал Рябоконь.
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