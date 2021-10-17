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Рябоконь: У Тотовицкого позитивный тест на Ковид. Нам его не хватает

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер доволен результатом

Рябоконь: У Тотовицкого позитивный тест на Ковид. Нам его не хватает

фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Наставник "Десны" Александр Рябоконь дал комментарий после ничьей (0:0) в матче УПЛ против "Миная".

"Мы можем быть довольными только победами. Игра была сложной, обе команды могли забивать. Мы давно на ноль не играли, и это позитив, что не пропустили. Нам не хватало качественной игры в атаке, много ошибок в передачах. И от тех футболистов, кто отвечает за качество в атаке. Сложно было сказать, как будет играть "Минай" с новым тренером.

Андрей Тотовицкий? Тест позитивный на ковид, поэтому ближайшие игры пропускает. Это наиболее креативный игрок в команде, нам его не хватает", - сказал Рябоконь.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
17.10.2021 в 18:55
Забудьте уже про Тотовицкого. Наверняка через месяц уйдёт. Жутко позитивно сыграть на 0 с равной себе командой... печалька.
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sergkir
17.10.2021 в 17:34
Нам не хватало качественной игры в атаке, много ошибок в передачах. И от тех футболистов, кто отвечает за качество в атаке.И ЧТО ПРЕДПРИНЯЛ ТЫ КАК ТРЕНЕР В ЭТОМ ПЛАНЕ? А НИЧЕГО ОБСОЛЮТНО! ИГРАЮТ ОДНИ И ТЕ ЖЕ, КАК БЫ ОНИ НЕ ИГРАЛИ И В КАКОЙ БЫ ФОРМЕ НЕ НАХОДИЛИСЬ! МНОГИЕ УЖЕ И НЕ ПАРЯТЬСЯ НА ТРЕНЕРОВКАХ. А ЗАЧЕМ? ВСЁ РАВНО Я В СОСТАВЕ! БУДКА ПРОБОЛЕЛ, ПРОВЕЛ ОДНУ ТРЕНИРОВКУ И???? ОН В СОСТАВЕ И ИГРАЕТ ПОЧТИ 85'. КОМАНДА УГАСАЕТ С ТОБОЙ
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