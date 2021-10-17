Леонов: Если ребята так будут дальше выкладываться, то все будет хорошо

Новый главный тренер "Миная" Игорь Леонов дал комментарий после ничьей (0:0) в матче УПЛ против "Десны".

"И "Минай", и "Десна" могли победить. Может, наиграли на победу, а может, и нет. Соперник был сильным, и я рад тому, что заработали очко. Сказал ребятам в раздевалке, что если так будут дальше выкладываться, то все будет хорошо. Акцентировал на том, что нужно поднять психологию. Я видел ребят в плане мастерства, и команда находится не на том месте, на котором должна находиться. Хочу играть на победу и атаку. Если будем обороняться, то кому это интересно смотреть.

В конце получили штрафной, я подсказывал, чтобы Селезнев бил, у него правая нога. Я просто не сумел докричаться. Мое мнение, что должен бить Селезнев, но они сами решали там", - сказал Леонов.