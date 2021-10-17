Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубинчак: Я бы очень хотел сыграть в матче с Динамо, но это невозможно
Игрок понимает, что впереди сложный поединок
СК "Днепр-1" / Автор неизвестен
Левый защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак дал комментарий перед матчем УПЛ с "Динамо":
"Мы поднимаемся в турнирной таблице - это радует и теперь надо работать дальше. Хочется доказать, что мы можем выигрывать у конкурентов лобовые матчи - это очень важно для нас. Поэтому очень рад, что мы сегодня победили.
Следующий матч у нас против "Динамо", где нам будет очень трудно, поэтому против "Колоса" крайне нужно было набирать три очка, а дальше уже будем смотреть.
Я бы очень хотел сыграть в матче с "Динамо", проверить себя на фоне так сказать своей команды, но пока это невозможно. Поэтому я буду эту игру пропускать и смотреть, как зритель", – сказал Дубинчак.
Популярное сейчас
- Киевское Динамо 60 лет назад впервые в истории стало чемпионом СССР
- Мищенко: РПЛ сильнее УПЛ на 10 голов. Мне платили в России 30 тисяч долларов
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтера, Днепр-1 запрыгивает в тройку. Таблица УПЛ 2021/22
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО