Дубинчак: Я бы очень хотел сыграть в матче с Динамо, но это невозможно

Левый защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак дал комментарий перед матчем УПЛ с "Динамо":

"Мы поднимаемся в турнирной таблице - это радует и теперь надо работать дальше. Хочется доказать, что мы можем выигрывать у конкурентов лобовые матчи - это очень важно для нас. Поэтому очень рад, что мы сегодня победили.

Следующий матч у нас против "Динамо", где нам будет очень трудно, поэтому против "Колоса" крайне нужно было набирать три очка, а дальше уже будем смотреть.

Я бы очень хотел сыграть в матче с "Динамо", проверить себя на фоне так сказать своей команды, но пока это невозможно. Поэтому я буду эту игру пропускать и смотреть, как зритель", – сказал Дубинчак.