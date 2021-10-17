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Дубинчак: Я бы очень хотел сыграть в матче с Динамо, но это невозможно

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок понимает, что впереди сложный поединок

Дубинчак: Я бы очень хотел сыграть в матче с Динамо, но это невозможно

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

Новина українською

Левый защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак дал комментарий перед матчем УПЛ с "Динамо":

"Мы поднимаемся в турнирной таблице - это радует и теперь надо работать дальше. Хочется доказать, что мы можем выигрывать у конкурентов лобовые матчи - это очень важно для нас. Поэтому очень рад, что мы сегодня победили.

Следующий матч у нас против "Динамо", где нам будет очень трудно, поэтому против "Колоса" крайне нужно было набирать три очка, а дальше уже будем смотреть.

Я бы очень хотел сыграть в матче с "Динамо", проверить себя на фоне так сказать своей команды, но пока это невозможно. Поэтому я буду эту игру пропускать и смотреть, как зритель", – сказал Дубинчак.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
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Источник:
Сайт ФК Днепр-1

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