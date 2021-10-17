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УПЛ. Александрия - Ворскла 1:2. Бразильский максимум из полтавского минимума

Премьер-лига
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(2 голосов)

Команда Максимова сохраняет за собой третью строчку

УПЛ. Александрия - Ворскла 1:2. Бразильский максимум из полтавского минимума

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" проводила этот матч только с пятью игроками резерва. "Александрия" еще в первом тайме из-за страшной травмы потеряла Кирилла Ковальца. Такой контекст как-то противоречил главному принципу игры, по которому она должна развлекать. Но таковы реалии. Надо было исходить из того, что есть.

Без Чеснакова, Бондаренко, Пуцлина, Якубу и с традиционно невеселой миной Юрия Максимова – так "Ворскла" начинала этот матч. Но уже в ходе первого тайма полтавские болельщики дважды получали повод для радостных улыбок. Это зажигал Рангел, который две "вылазки" к воротам Билыка превратил в два гола. Сначала ударом головой замкнул подачу Пешича (двое оппонентов бесхарактерно позволили бразильцу выпрыгнуть и пробить головой), а затем увенчал точным ударом комбинацию, которую вместе с Кане сам и начал. Тилль профессорской передачей нашел Степанюка, тот легко покатил на набегающего Рангела, вот он и пробил.

Самое смешное то, что практически целый тайм атаковала "Александрия". Одарюк мог забивать уже на старте, но пробил слишком бесхитростно для Ризныка. Затем свои моменты упустили Кирюханцева и Калюжный. Когда из-за травмы выпал из игры Ковалец (боролся за верховой мяч в центре поля со Скляром, неудачно приземлился и вывернул колено), по всему фронту атаки начал работать Сергей Рыбалка. Был удар и в его исполнении, но лучший момент у хозяев поля упустил Спинелли. Аргентинец замыкал фланговый навес, но попал в штангу. Уже после того Ризнык не позволил Бабогло сыграть на добивании. Не совсем логичный счет первого тайма, но так и возникает соблазн назвать способ получения полтавчанами преимущества "на классе". Одни били, бегали, старались, а другие забивали.

В таком же ключе начался и второй тайм. Однако "Александрия", надо отметить, приблизилась к успеху еще ближе, чем раньше. Шанс на миллион – выстрел Мирошниченко в перекладину. После удара Кожушко тоже было жарко, но Ризнык справился. Защита "Ворсклы" действовала далеко не так спокойно и хладнокровно, как атака. Поэтому и разорвалось там, где тонко.

Потеря на чужой половине поля обусловила контратаку на ворота Ризныка. Мирошниченко из глубины отпасовал на Кирюханцева, тот прострелил, а Калюжный спокойно замкнул ближнюю штангу. Теперь уже положение полтавчан не выглядело таким прочным.

Ощущение того, что от спасения отделяет только один гол, гнало и без того заведенную "Александрию" вперед. Опять бил активный Кожушко, но не в этот раз. Не удалось уйти от быстрого Пердуты Игорю Кирюханцеву. "Ворскла" же полностью перешла на игру вторым номером и прибегала к хитрым штучкам: задержки времени, сознательное торможение темпа игры. Но потом игра полтавчан получила второе дыхание из-за ошибки Кожушко. Он сорвал опасную атаку Кане и получил вторую желтую. Сразу же "Ворскла" пошла вперед: удар Кане, удар Челядина... "Александрия" лишь под занавес матча адаптировалась к условиям "десять против одиннадцати", однако было уже поздно. Без финального штурма и без возможности спастись от в целом нелогичного поражения. Разве что удар Калюжного после ошибки Кушниренко (Ризнык взял)... Но ведь был также удар Тилля и супер-спасение от Гриня ценой собственного здоровья.

"Ворскла" впервые за последние четыре тура пропустила, но выиграла четвертый матч подряд. Это уверенное третье место, несмотря на неуверенную сегодняшнюю игру. О большем и мечтать было нельзя.

Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Виктор Нижник (Винница)
ФК "Александрия" - "Ворскла" 1:2
Голы: Иван Калюжный 53 - Лукас Рангел 14, Лукас Рангел 39

ФК "Александрия": Олег Билык, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Сергей Рыбалка 23), Иван Калюжный, Клаудио Спинелли (Денис Устименко 46), Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк, Игорь Кирюханцев (Сергей Гринь 86), Владимир Одарюк (Олег Кожушко 46), Андрей Цуриков, Каспарс Дубра

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр, Оливье Тилль (Амилькар Коджови 90+4), Иван Пешич (Даниил Кравчук 70), Руслан Степанюк, Сергей Яворский (Богдан Кушниренко 66), Йоонас Тамм, Артем Челядин, Ибрахим Кане, Лукас Рангел

Предупреждения: Олег Кожушко 67, Олег Кожушко 76, Денис Мирошниченко 77, Каспарс Дубра 89, Владислав Бабогло 90+4 - Лукас Рангел 77, Оливье Тилль 87
Удаления: Олег Кожушко 76 - Юрий Максимов (тренер "Ворсклы")

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
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Комментарии (14)
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Дрюон (Одесса)
17.10.2021 в 21:57
Хорошая заруба. Могло быть как два - два, так и три - один. Вот Кирюху реально жаль...
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.10.2021 в 21:40
Кокюле
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0
0
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Крестоносец (Полтава)
17.10.2021 в 21:40
Матч понравился, хоть и нервный. Рангел вкусив вкус гола в прошлый раз похоже таки нашел себя в Ворскле, Тиль как всегда на уровне, Ризнык тоже, заметно что небыло Чеснакова, но и Олександрия понравилась, во втором тайме почти переломила матч. А Максимову таки надо спокойнее реагировать на крики других тренеров. Полтавчан с победой!
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
17.10.2021 в 21:36
И вы хотите сказать,что это футбол? Только в воспаленном мозгу Вацька может появиться такое определение:"большой футбол" Только Васько может сказать:"Рыбалка ПРАВИЛЬНО делает провоцируя Реднапа" А футболисты Александрии,похоже,хамству и наглости обучались у своих наперстников.
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+7
-1
Счётчик шансов (Полтава)
17.10.2021 в 21:40
Это типичный футбол, как для Александрии, так и для Ворсклы. (Для Ворсклы уже типичный, Максимов улучшил команде зрение, игроки начали многое видеть, чего не было при Сачке. И соответственно, пользоваться зрением)
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+2
-1
UA Hero (Chernivtsi)
17.10.2021 в 21:41
Дибіл Вацко був заряджений на перемогу Алєксандріі. Три хвилини "коментатор" не міг ніяк вїхати, звідки у Кожушка взялася друга жовта... І да, ця фраза: - "Правильно робить, що провокує"... просто дибіл...
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+4
-1
Русланбай (Рівне)
17.10.2021 в 21:58
Перепрошую за мінус. Це я в телефоні трохи пальцем не туди ткнув. Погоджуюся з вами. вацко з кожним роком стає все більшим і більшим гавном.
+2
0
football_soccer (Украина)
17.10.2021 в 22:07
Вацко это главный флюгер нашего футбола. За кого он только не глорил за свою карьеру и про кого и что он только не молол. Сегодня одно, завтра все перекрутит. Он бы и в депутатах не затерялся
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
17.10.2021 в 21:35
Вот почему молодёжь нашего ФК Мариуполь пасёт задних. Ну не могут они так по мужски играть в нашем чемпионате. хотя у них и скорость и даже техника есть. Но так как играли и бились за результат сегодня игроки Ворсклы и Александрии наши не могут. Как говориться, респект за сегодняшнюю игру. Снимаю перед командами шляпу. Очень понравилась игра: интригующая, жёсткая, нервная, бескомпромиссная...
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+1
0
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Siren05 (Мариуполь)
17.10.2021 в 21:37
Но правда занадто жёсткая. Как правильно здесь сказали - мясорубка...
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+2
0
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Siren05 (Мариуполь)
17.10.2021 в 21:39
Но таковы реалии нашего украинского футбола...
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
17.10.2021 в 21:31
Хоть бы Максимова от нас не забрали, возглавить т.н. "Украину".
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+1
-4
Архат (Киев)
17.10.2021 в 21:27
Не футбол, а мясорубка, но счет в целом по игре.
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+2
-1
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Yurko-Zahid (Валего)
17.10.2021 в 21:35
За м"ясорубку погоджуюся, а от рахунок, гадаю, незакономірний. Щонайменше не гіршою була Олександрія. Мені навіть більше вони сподобалися, хоч я вболівав за Ворсклу.
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