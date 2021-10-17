УПЛ. Александрия - Ворскла 1:2. Бразильский максимум из полтавского минимума

"Ворскла" проводила этот матч только с пятью игроками резерва. "Александрия" еще в первом тайме из-за страшной травмы потеряла Кирилла Ковальца. Такой контекст как-то противоречил главному принципу игры, по которому она должна развлекать. Но таковы реалии. Надо было исходить из того, что есть.

Без Чеснакова, Бондаренко, Пуцлина, Якубу и с традиционно невеселой миной Юрия Максимова – так "Ворскла" начинала этот матч. Но уже в ходе первого тайма полтавские болельщики дважды получали повод для радостных улыбок. Это зажигал Рангел, который две "вылазки" к воротам Билыка превратил в два гола. Сначала ударом головой замкнул подачу Пешича (двое оппонентов бесхарактерно позволили бразильцу выпрыгнуть и пробить головой), а затем увенчал точным ударом комбинацию, которую вместе с Кане сам и начал. Тилль профессорской передачей нашел Степанюка, тот легко покатил на набегающего Рангела, вот он и пробил.

Самое смешное то, что практически целый тайм атаковала "Александрия". Одарюк мог забивать уже на старте, но пробил слишком бесхитростно для Ризныка. Затем свои моменты упустили Кирюханцева и Калюжный. Когда из-за травмы выпал из игры Ковалец (боролся за верховой мяч в центре поля со Скляром, неудачно приземлился и вывернул колено), по всему фронту атаки начал работать Сергей Рыбалка. Был удар и в его исполнении, но лучший момент у хозяев поля упустил Спинелли. Аргентинец замыкал фланговый навес, но попал в штангу. Уже после того Ризнык не позволил Бабогло сыграть на добивании. Не совсем логичный счет первого тайма, но так и возникает соблазн назвать способ получения полтавчанами преимущества "на классе". Одни били, бегали, старались, а другие забивали.

В таком же ключе начался и второй тайм. Однако "Александрия", надо отметить, приблизилась к успеху еще ближе, чем раньше. Шанс на миллион – выстрел Мирошниченко в перекладину. После удара Кожушко тоже было жарко, но Ризнык справился. Защита "Ворсклы" действовала далеко не так спокойно и хладнокровно, как атака. Поэтому и разорвалось там, где тонко.

Потеря на чужой половине поля обусловила контратаку на ворота Ризныка. Мирошниченко из глубины отпасовал на Кирюханцева, тот прострелил, а Калюжный спокойно замкнул ближнюю штангу. Теперь уже положение полтавчан не выглядело таким прочным.

Ощущение того, что от спасения отделяет только один гол, гнало и без того заведенную "Александрию" вперед. Опять бил активный Кожушко, но не в этот раз. Не удалось уйти от быстрого Пердуты Игорю Кирюханцеву. "Ворскла" же полностью перешла на игру вторым номером и прибегала к хитрым штучкам: задержки времени, сознательное торможение темпа игры. Но потом игра полтавчан получила второе дыхание из-за ошибки Кожушко. Он сорвал опасную атаку Кане и получил вторую желтую. Сразу же "Ворскла" пошла вперед: удар Кане, удар Челядина... "Александрия" лишь под занавес матча адаптировалась к условиям "десять против одиннадцати", однако было уже поздно. Без финального штурма и без возможности спастись от в целом нелогичного поражения. Разве что удар Калюжного после ошибки Кушниренко (Ризнык взял)... Но ведь был также удар Тилля и супер-спасение от Гриня ценой собственного здоровья.

"Ворскла" впервые за последние четыре тура пропустила, но выиграла четвертый матч подряд. Это уверенное третье место, несмотря на неуверенную сегодняшнюю игру. О большем и мечтать было нельзя.

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Виктор Нижник (Винница)

ФК "Александрия" - "Ворскла" 1:2

Голы: Иван Калюжный 53 - Лукас Рангел 14, Лукас Рангел 39

ФК "Александрия": Олег Билык, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Сергей Рыбалка 23), Иван Калюжный, Клаудио Спинелли (Денис Устименко 46), Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк, Игорь Кирюханцев (Сергей Гринь 86), Владимир Одарюк (Олег Кожушко 46), Андрей Цуриков, Каспарс Дубра

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр, Оливье Тилль (Амилькар Коджови 90+4), Иван Пешич (Даниил Кравчук 70), Руслан Степанюк, Сергей Яворский (Богдан Кушниренко 66), Йоонас Тамм, Артем Челядин, Ибрахим Кане, Лукас Рангел

Предупреждения: Олег Кожушко 67, Олег Кожушко 76, Денис Мирошниченко 77, Каспарс Дубра 89, Владислав Бабогло 90+4 - Лукас Рангел 77, Оливье Тилль 87

Удаления: Олег Кожушко 76 - Юрий Максимов (тренер "Ворсклы")