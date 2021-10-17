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Ковалец получил серьезное повреждение в матче с Ворсклой
Игрок, скорее всего, выбыл на длительный срок
Фото: FootBoom/Автор – Михаил Козелко
Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец не смог продолжить матч 11-го тура УПЛ против "Ворсклы" из-за серьезной травмы.
На 20-й минуте встречи хавбек неудачно приземлился на газон после борьбы с соперником. Игрок покинул поле на носилках на 23-й минуте. Вместо него на поле вышел Сергей Рыбалка.
У футболиста, скорее всего, разрыв передней крестообразной связки - механизм травмы указывает именно на это повреждение. Для восстановления понадобится оперативное вмешательство с целью пластики связки. Период восстановления может составить 6-8 месяцев.
В текущем сезоне Ковалец забил один гол и отдал две голевые передачи в 11 матчах "Александрии" во всех турнирах.
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