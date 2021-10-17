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Ковалец получил серьезное повреждение в матче с Ворсклой

Премьер-лига
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Игрок, скорее всего, выбыл на длительный срок

Ковалец получил серьезное повреждение в матче с Ворсклой

Фото: FootBoom/Автор – Михаил Козелко

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец не смог продолжить матч 11-го тура УПЛ против "Ворсклы" из-за серьезной травмы.

На 20-й минуте встречи хавбек неудачно приземлился на газон после борьбы с соперником. Игрок покинул поле на носилках на 23-й минуте. Вместо него на поле вышел Сергей Рыбалка.

У футболиста, скорее всего, разрыв передней крестообразной связки - механизм травмы указывает именно на это повреждение. Для восстановления понадобится оперативное вмешательство с целью пластики связки. Период восстановления может составить 6-8 месяцев.

В текущем сезоне Ковалец забил один гол и отдал две голевые передачи в 11 матчах "Александрии" во всех турнирах.

Ковалец получил серьезное повреждение в матче с Ворсклой - изображение 1
Скриншот трансляции "Футбол 1/2/3"

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В статье: Ворскла (Полтава) Кирилл Ковалец ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Crasengover (Александрия)
17.10.2021 в 21:56
Кирилл, скорее выздоравливай. Ты нужен команде!
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