Ковалец получил серьезное повреждение в матче с Ворсклой

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец не смог продолжить матч 11-го тура УПЛ против "Ворсклы" из-за серьезной травмы.

На 20-й минуте встречи хавбек неудачно приземлился на газон после борьбы с соперником. Игрок покинул поле на носилках на 23-й минуте. Вместо него на поле вышел Сергей Рыбалка.

У футболиста, скорее всего, разрыв передней крестообразной связки - механизм травмы указывает именно на это повреждение. Для восстановления понадобится оперативное вмешательство с целью пластики связки. Период восстановления может составить 6-8 месяцев.

В текущем сезоне Ковалец забил один гол и отдал две голевые передачи в 11 матчах "Александрии" во всех турнирах.

Скриншот трансляции "Футбол 1/2/3"