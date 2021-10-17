  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ФК Александрия - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФК Александрия - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Выездная победа подопечных Максимова

ФК Александрия - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

В матче 11-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" на выезде обыграла "Александрию". В первом тайме за гостей дважды отметился Лукас Рагнел. На 53-й минуте подопечные Юрия Гуры отыграли один мяч, усилиями Ивана Калюжного. Несмотря на поражение, наибольшая потеря для "Александрии" случилась на 23-й минуте встречи - Кирилл Ковалец получил серьезную травму и покинул поле на носилках.

Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Виктор Нижник (Винница)
ФК "Александрия" - "Ворскла" 1:2
Голы: Иван Калюжный 53 - Лукас Рангел 14, Лукас Рангел 39

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...