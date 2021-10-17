ФК Александрия - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов

В матче 11-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" на выезде обыграла "Александрию". В первом тайме за гостей дважды отметился Лукас Рагнел. На 53-й минуте подопечные Юрия Гуры отыграли один мяч, усилиями Ивана Калюжного. Несмотря на поражение, наибольшая потеря для "Александрии" случилась на 23-й минуте встречи - Кирилл Ковалец получил серьезную травму и покинул поле на носилках .

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Виктор Нижник (Винница)

ФК "Александрия" - "Ворскла" 1:2

Голы: Иван Калюжный 53 - Лукас Рангел 14, Лукас Рангел 39