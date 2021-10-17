Андриевский: Не могу сказать, что поле Арены-Львов самое худшее, но тяжело здесь

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский поделился мыслями после разгромной победы над "Львовом" в матче 11-го тура УПЛ.

– Мы довольны, заработали три пункта – это самое важное.

- "Динамо" мгновенно отреагировало на пропущенный гол.

– Понимали, что должны сделать это как можно быстрее. Мы забили и это придало нам сил, стали лучше чувствовать себя в моральном плане. Стало намного легче.

- Если бы не сравняли счет до перерыва, то во втором тайме было бы сложнее перевернуть игру?

– Скорее всего, да. Когда ты уступаешь, результат давит, надо создавать. А делать это было непросто из-за тяжелого поля.

- Все жалобы на газон "Арены Львов" таки небезосновательны?

– Не назову его ужасным. Не могу сказать, что оно самое худшее. Просто ноги быстро подсаживаются, тяжело здесь.

- "Динамо" атаковало, однако пропустило первым. Говорили ли с Виталием Миколенко о его игре рукой в ​​штрафной площадке?

– Да, общались. Он говорит, что прикосновение почувствовал. Но я просмотрел на видео – Миколенко даже не видел удара, отвернулся спиной. Не знаю – это пенальти или нет. Такой не совсем удачный момент.

- "Львов" не очень удачно выступает в этом сезоне. Несмотря на разгромное поражение сегодня, львовяне пытались идти вперед. Заслуживает ли команда Олега Дулуба свое место в турнирной таблице?

– Нет, думаю, нет. Должны быть выше, – расказал Андриевский.