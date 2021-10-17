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Андриевский: Не могу сказать, что поле Арены-Львов самое худшее, но тяжело здесь
Хавбек киевлян подвел итоги победы над львовянами
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский поделился мыслями после
– Мы довольны, заработали три пункта – это самое важное.
- "Динамо" мгновенно отреагировало на пропущенный гол.
– Понимали, что должны сделать это как можно быстрее. Мы забили и это придало нам сил, стали лучше чувствовать себя в моральном плане. Стало намного легче.
- Если бы не сравняли счет до перерыва, то во втором тайме было бы сложнее перевернуть игру?
– Скорее всего, да. Когда ты уступаешь, результат давит, надо создавать. А делать это было непросто из-за тяжелого поля.
- Все жалобы на газон "Арены Львов" таки небезосновательны?
– Не назову его ужасным. Не могу сказать, что оно самое худшее. Просто ноги быстро подсаживаются, тяжело здесь.
- "Динамо" атаковало, однако пропустило первым. Говорили ли с Виталием Миколенко о его игре рукой в штрафной площадке?
– Да, общались. Он говорит, что прикосновение почувствовал. Но я просмотрел на видео – Миколенко даже не видел удара, отвернулся спиной. Не знаю – это пенальти или нет. Такой не совсем удачный момент.
- "Львов" не очень удачно выступает в этом сезоне. Несмотря на разгромное поражение сегодня, львовяне пытались идти вперед. Заслуживает ли команда Олега Дулуба свое место в турнирной таблице?
– Нет, думаю, нет. Должны быть выше, – расказал Андриевский.
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