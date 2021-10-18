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Тренер Ворсклы: Где-то повезло с Александрией, но заслужили победу

Премьер-лига
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Сергей Ревут высказался после выездной победы

Тренер Ворсклы: Где-то повезло с Александрией, но заслужили победу

ФК "Ворскла" / Автор неизвестен

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Помощник Юрия Максимова в полтавской "Ворскле" Сергей Ревут подвел итоги выездной победы над "Александрией" в матче 11-го тура УПЛ.

"Такие матчи в основном выигрывают на морально-волевых. Где-то повезло, но заслужили. Заслуженная победа.

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Да, были проблемы с составом. Есть ребята заболевшие. Но собрались, выдержали. Плюс везение", – рассказал Ревут.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
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Источник:
"Великий Футбол"

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