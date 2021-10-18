Тренер Ворсклы: Где-то повезло с Александрией, но заслужили победу

Помощник Юрия Максимова в полтавской "Ворскле" Сергей Ревут подвел итоги выездной победы над "Александрией" в матче 11-го тура УПЛ.

"Такие матчи в основном выигрывают на морально-волевых. Где-то повезло, но заслужили. Заслуженная победа.