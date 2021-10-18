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Гура: Во втором тайме Александрия переломила ход игры

Премьер-лига
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"Александрийцы" проиграли полтавской "Ворскле"

Гура: Во втором тайме Александрия переломила ход игры

fco.com.ua

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Главный тренер "Александрии" Юрий Гура высказался после поражения от полтавской "Ворсклы" (1:2) в матче 11-го тура УПЛ.

"Тяжелой выдалась игра. Два разных тайма. Первый тайм проиграли 0:2. Моменты были, не реализовали. Допустили ошибки и пропустили два мяча.

На второй тайм вышли и переломили ход игры. Ясно, что игру не выиграли, но матч был довольно-таки на приличных скоростях. Было очень много моментов.

Очень радует, что пришло много болельщиков. Хотелось бы, чтоб почаще и побольше людей приходило на футбол. Мы будем для них играть и показывать хороший результат", - сказал Гура.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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