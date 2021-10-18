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Мороз: Некоторые игроки Черноморца смотрят на вакцинацию с опаской

Премьер-лига
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Наставник "моряков" - о мерах профилактики ковид, которые приняты в клубе

Мороз: Некоторые игроки Черноморца смотрят на вакцинацию с опаской

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

18 октября Одесса переходит в красную зону по эпидемиологической опасности COVID-19. Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз рассказал о том, как ведется работа в таких условиях.

"Готовимся к условиям "красной зоны". Есть врачи, которые занимаются всеми этими вопросами в клубе. Они проводят профилактику, а также предупреждают всех футболистов, чтобы они носили маски и не находились при большом скоплении народа. Это все те обязательные требования, о которых говорят по телевизору и пишут в разных средствах массовой информации. Мы будем следить за их соблюдением.

Но в режиме нашей подготовки к матчу с "Вересом" переход области и города в красную зону ничего не поменялось.

Жаль, конечно, что не каждый болельщик сможет в понедельник попасть на стадион. Ведь поддержка для нас всегда важна.

Все ли футболисты вакцинированы? Нет, не все. Тут дело вот в чем. Некоторые ребята смотрят на это с опаской, ведь много бытует разных легенд. Никто же ничего не развеивает. Это как на "Привозе": одни люди говорят, что не нужно вакцинироваться, а другие – что это необходимо. Выбор зависит уже от самого человека.

Тренерский штаб? Нет. Пока в раздумьях. Понимаю, что делать вакцинацию надо, однако все это нужно хорошо взвесить", - сказал Мороз.

Матч 11-го тура УПЛ "Черноморец" — "Верес" состоится сегодня, 18 октября и начнется в 19:30.

Напомним, поединок в Одессе болельщики могут посетить только при наличии ПЦР-теста или полной вакцинации.

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса)
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Комментарии (2)
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orlando74 (baracuda)
18.10.2021 в 11:52
некоторым все взвесить не дают - не вакцинирован - иди гуляй...
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alex.belogubko (одесса)
18.10.2021 в 11:32
а какую вакцину хотят колоть --не всем подходит одна и таже надо делать пробники и смотреть на результат
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