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Мороз: Некоторые игроки Черноморца смотрят на вакцинацию с опаской
Наставник "моряков" - о мерах профилактики ковид, которые приняты в клубе
Фото: ФК Шахтер
18 октября Одесса переходит в красную зону по эпидемиологической опасности COVID-19. Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз рассказал о том, как ведется работа в таких условиях.
"Готовимся к условиям "красной зоны". Есть врачи, которые занимаются всеми этими вопросами в клубе. Они проводят профилактику, а также предупреждают всех футболистов, чтобы они носили маски и не находились при большом скоплении народа. Это все те обязательные требования, о которых говорят по телевизору и пишут в разных средствах массовой информации. Мы будем следить за их соблюдением.
Но в режиме нашей подготовки к матчу с "Вересом" переход области и города в красную зону ничего не поменялось.
Жаль, конечно, что не каждый болельщик сможет в понедельник попасть на стадион. Ведь поддержка для нас всегда важна.
Все ли футболисты вакцинированы? Нет, не все. Тут дело вот в чем. Некоторые ребята смотрят на это с опаской, ведь много бытует разных легенд. Никто же ничего не развеивает. Это как на "Привозе": одни люди говорят, что не нужно вакцинироваться, а другие – что это необходимо. Выбор зависит уже от самого человека.
Тренерский штаб? Нет. Пока в раздумьях. Понимаю, что делать вакцинацию надо, однако все это нужно хорошо взвесить", - сказал Мороз.
Матч 11-го тура УПЛ "Черноморец" — "Верес" состоится сегодня, 18 октября и начнется в 19:30.
Напомним, поединок в Одессе болельщики могут посетить только при наличии ПЦР-теста или полной вакцинации.
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