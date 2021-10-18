Де Дзерби: Хочу, чтобы переводчики понимали, о чем я говорю, а не переводили как Google Translate

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о языковом барьере в Украине.

"Это катастрофа. Но у меня есть два отличных переводчика. Я хочу, чтобы они понимали, о чем я говорю, а не просто переводили как Google Translate.

Мои игроки умные. Футбол – один из немногих международных языков, позволяющих понимать друг друга.

Вы можете говорить на одном языке и не понимать друг друга в футболе, или вы говорите на языках, которые не имеют ничего общего, и вы понимаете друг друга без проблем", – сказал Де Дзерби в интервью Marca.