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Де Дзерби: Хочу, чтобы переводчики понимали, о чем я говорю, а не переводили как Google Translate

Премьер-лига
(1 голосов)

Итальянский наставник - о своем пребывании в донецком клубе

Де Дзерби: Хочу, чтобы переводчики понимали, о чем я говорю, а не переводили как Google Translate

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о языковом барьере в Украине.

"Это катастрофа. Но у меня есть два отличных переводчика. Я хочу, чтобы они понимали, о чем я говорю, а не просто переводили как Google Translate.

Мои игроки умные. Футбол – один из немногих международных языков, позволяющих понимать друг друга.

Вы можете говорить на одном языке и не понимать друг друга в футболе, или вы говорите на языках, которые не имеют ничего общего, и вы понимаете друг друга без проблем", – сказал Де Дзерби в интервью Marca.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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ukrop68 (Львів)
18.10.2021 в 11:32
Напевне це ти приїхав в іншу країну і мав би вивичити мову цієї країни! Я коли їду в Італію не говорю,що вони мають мене розуміти,а беру і вчу італійську! А "катастрофа" це напевне твоя тупість...
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