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Де Дзерби: Хочу, чтобы переводчики понимали, о чем я говорю, а не переводили как Google Translate
Итальянский наставник - о своем пребывании в донецком клубе
Фото - Олександр Приходько
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о языковом барьере в Украине.
"Это катастрофа. Но у меня есть два отличных переводчика. Я хочу, чтобы они понимали, о чем я говорю, а не просто переводили как Google Translate.
Мои игроки умные. Футбол – один из немногих международных языков, позволяющих понимать друг друга.
Вы можете говорить на одном языке и не понимать друг друга в футболе, или вы говорите на языках, которые не имеют ничего общего, и вы понимаете друг друга без проблем", – сказал Де Дзерби в интервью Marca.
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