  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Юрченко: Настраивались на победу, но результат с Минаем закономерен
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрченко: Настраивались на победу, но результат с Минаем закономерен

Премьер-лига
(1 голосов)

"Северяне" не выигрывают 3-й матч подряд в УПЛ

Юрченко: Настраивались на победу, но результат с Минаем закономерен

Фото: ФК Десна

Новина українською

Полузащитник "Десны" Владлен Юрченко прокомментировал ничью с "Минаем" (0:0) в матче 11-го тура УПЛ.

"Было много борьбы и трудно было вскрывать оборону соперников. Никто не хотел пропускать. Все стояли в плотном блоке, и было достаточно тяжело находить моменты для ударов.

Хотя, во втором тайме у меня был момент — попал в штангу, вратарь чуть зацепил.

Настраивались на победу, но получился тяжелый матч и было нелегко. В принципе, были моменты как у них, так и у нас. Можно сказать, что в таком случае результат закономерен", - подытожил Юрченко.

Отметим, что "Десна" не выигрывает 3-й матч подряд в чемпионате Украины.

Читайте такжеМинай - Десна 0:0. Не худший дебют Игоря Леонова
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Владлен Юрченко ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...