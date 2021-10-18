Юрченко: Настраивались на победу, но результат с Минаем закономерен

Полузащитник "Десны" Владлен Юрченко прокомментировал ничью с "Минаем" (0:0) в матче 11-го тура УПЛ.

"Было много борьбы и трудно было вскрывать оборону соперников. Никто не хотел пропускать. Все стояли в плотном блоке, и было достаточно тяжело находить моменты для ударов.

Хотя, во втором тайме у меня был момент — попал в штангу, вратарь чуть зацепил.

Настраивались на победу, но получился тяжелый матч и было нелегко. В принципе, были моменты как у них, так и у нас. Можно сказать, что в таком случае результат закономерен", - подытожил Юрченко.