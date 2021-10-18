Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: С удовольствием предоставлю Ярмоленко возможность завершить карьеру в Динамо
Президент киевлян готов к возвращению Андрея
Вест Хэм
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию для "ТаТоТаке" о возможном возвращении в киевский клуб полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.
"Такой договоренности нет. Это зависит от обеих сторон. Если у Андрея будет желание, я с удовольствием предоставлю ему возможность завершить карьеру в родном клубе.
С огромным уважением отношусь к тому, что он сделал для "Динамо", и считаю его очень порядочным человеком", – сказал Суркис.
Напомним, Андрей Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2006 по 2017 год. В футболке "бело-синих" он провел 340 матчей, в которых забил 137 мячей и отдал 90 результативных передач. Также украинец играл за дортмундскую "Боруссию".
Популярное сейчас
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- Тренер Ворсклы: Где-то повезло с Александрией, но заслужили победу
- Примера. Барселона - Валенсия 3:1. Кулес показали характер перед Динамо
- Мариуполь - Металлист 1925 1:2. Не ищите справедливости
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО