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Суркис: С удовольствием предоставлю Ярмоленко возможность завершить карьеру в Динамо

Премьер-лига
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Президент киевлян готов к возвращению Андрея

Суркис: С удовольствием предоставлю Ярмоленко возможность завершить карьеру в Динамо

Вест Хэм

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию для "ТаТоТаке" о возможном возвращении в киевский клуб полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

"Такой договоренности нет. Это зависит от обеих сторон. Если у Андрея будет желание, я с удовольствием предоставлю ему возможность завершить карьеру в родном клубе.

С огромным уважением отношусь к тому, что он сделал для "Динамо", и считаю его очень порядочным человеком", – сказал Суркис.

Напомним, Андрей Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2006 по 2017 год. В футболке "бело-синих" он провел 340 матчей, в которых забил 137 мячей и отдал 90 результативных передач. Также украинец играл за дортмундскую "Боруссию".

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В статье: Андрей Ярмоленко Игорь Суркис Динамо (Киев) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
18.10.2021 в 11:42
чим раніше тим краще для всіх. правда суркіс зажме дати таку зарплату яку має зараз ярмола.
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