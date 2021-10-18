Суркис: С удовольствием предоставлю Ярмоленко возможность завершить карьеру в Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию для "ТаТоТаке" о возможном возвращении в киевский клуб полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

"Такой договоренности нет. Это зависит от обеих сторон. Если у Андрея будет желание, я с удовольствием предоставлю ему возможность завершить карьеру в родном клубе.

С огромным уважением отношусь к тому, что он сделал для "Динамо", и считаю его очень порядочным человеком", – сказал Суркис.