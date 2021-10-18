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СМИ: Заря отправила Кочергина в дублирующий состав

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек не попал в заявку на матч против "Шахтера" (1:6)

СМИ: Заря отправила Кочергина в дублирующий состав

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин переведен в дублирующий состав команды Об этом сообщает ТаТоТаке.

25-летний украинец не попал в заявку луганчан на матч против "Шахтера" (1:6) в 11-м туре УПЛ. По данным источника, луганский клуб предложил Владиславу контракт на три года примерно на тех же условиях.

Соглашение футболиста с "Зарей" истекает летом 2022 года и через два месяца любая команда сможет подписать с ним предконтракт, чтобы он ушел как свободный агент.

В текущем сезоне Кочергин провел 14 матчей за "Зарю" во всех турнирах, забил пять голов и сделал два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,5 миллиона евро.

Добавим, что у футболиста также есть одна игра за сборную Украины в товарищеском матче против Чехии (1:1).

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (11)
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Ракицкий (Питер)
18.10.2021 в 14:30
Давно пора.Его уровень дубль Зари.
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+1
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.10.2021 в 13:58
Нужно всю команду в дубль отправить. А в основную с дубля взять. Думаю результаты хуже не станут то хоть футболисты будут "грысть землю".
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0
-2
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2.dc (Николаев)
18.10.2021 в 14:37
))) … ну это врядли. А кто ж на поле футболерить будет, если одни грызуны останутся …
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.10.2021 в 13:33
Ну що, ще залишаються свідки видатного таланта тренера Скрипника?
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+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
18.10.2021 в 13:39
ту кагбе дело не в Скрипнике, если ты, конечно, не свидетель выдающегося таланта президента геллера
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+2
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.10.2021 в 13:47
А яка роль видатного тренера? Чи він не ставить у склад?
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.10.2021 в 13:25
ма-ри-над!
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0
0
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Romerik (YNWA)
18.10.2021 в 13:03
Вообще не удивлюсь если летом окажется в Динамо... Причем свободным агентом...
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
18.10.2021 в 12:30
Ну так он правильно делает. Если они не хотят поднимать контракт. Уйдет летом свободным на другие условия.
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+2
0
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armik (Киев)
18.10.2021 в 12:30
Не понимаю этих князьков.Будут гнобить человека в ущерб своей же команде, лишь бы он никому не достался.На зло бабушке отморожу уши.
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-1
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Viktor Ivanjvich
18.10.2021 в 13:47
ну так есть с кого пример брать
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+2
0


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