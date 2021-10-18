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СМИ: Заря отправила Кочергина в дублирующий состав
Хавбек не попал в заявку на матч против "Шахтера" (1:6)
Фото: ФК Заря Луганск
Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин переведен в дублирующий состав команды Об этом сообщает ТаТоТаке.
25-летний украинец не попал в заявку луганчан на матч против "Шахтера" (1:6) в 11-м туре УПЛ. По данным источника, луганский клуб предложил Владиславу контракт на три года примерно на тех же условиях.
Соглашение футболиста с "Зарей" истекает летом 2022 года и через два месяца любая команда сможет подписать с ним предконтракт, чтобы он ушел как свободный агент.
В текущем сезоне Кочергин провел 14 матчей за "Зарю" во всех турнирах, забил пять голов и сделал два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,5 миллиона евро.
Добавим, что у футболиста также есть одна игра за сборную Украины в товарищеском матче против Чехии (1:1).
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