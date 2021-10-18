СМИ: Заря отправила Кочергина в дублирующий состав

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин переведен в дублирующий состав команды Об этом сообщает ТаТоТаке.

25-летний украинец не попал в заявку луганчан на матч против "Шахтера" (1:6) в 11-м туре УПЛ. По данным источника, луганский клуб предложил Владиславу контракт на три года примерно на тех же условиях.

Соглашение футболиста с "Зарей" истекает летом 2022 года и через два месяца любая команда сможет подписать с ним предконтракт, чтобы он ушел как свободный агент.

В текущем сезоне Кочергин провел 14 матчей за "Зарю" во всех турнирах, забил пять голов и сделал два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,5 миллиона евро.

Добавим, что у футболиста также есть одна игра за сборную Украины в товарищеском матче против Чехии (1:1).