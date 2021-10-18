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Селезнев: Не имел права показывать "фак", но когда тебя провоцируют, тяжело сдержаться

Премьер-лига
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(1 голосов)

Форвард объяснил причину своего поступка

Селезнев: Не имел права показывать "фак", но когда тебя провоцируют, тяжело сдержаться

фото - ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев объяснил, почему показал средний палец в сторону трибун во время матча с "Ворсклой" (0:2) в 8-м туре УПЛ.

"Я никогда не считал себя популярным. На меня постоянно выливается очень много критики за то, что я говорю правду, могу матюкнуться. Я такой есть сам по себе, не люблю лебезение, не люблю вилять, как это все делают, носить 2-3 маски. Что я думаю, то и говорю. Может, поэтому кому-то не нравлюсь.

Вот меня дисквалифицировали. Я понимал, что не имел права показывать фак, но когда тебя люди провоцируют и говорят, тяжело сдержаться, я эмоциональный человек. Хотя я не имел права этого делать, я это признаю", - сказал Селезнев.

Напомним, что тогда Евгения Селезнева дисквалифицировали на два матча за демонстрацию непристойного жеста.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
МУХА

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Комментарии (3)
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Ракицкий (Питер)
18.10.2021 в 14:33
Красава Жень.Правильно показал!Так им и надо.
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donkrot (Донецк)
18.10.2021 в 13:45
клоун, кормилец, сепар, быдло...что там еще про этого хорошего парня можно сказать?
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football_soccer (Украина)
18.10.2021 в 13:36
ути-пути, какой ранимый мальчик в свои 36 годиков )
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+3
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