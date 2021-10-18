Селезнев: Не имел права показывать "фак", но когда тебя провоцируют, тяжело сдержаться

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев объяснил, почему показал средний палец в сторону трибун во время матча с "Ворсклой" (0:2) в 8-м туре УПЛ.

"Я никогда не считал себя популярным. На меня постоянно выливается очень много критики за то, что я говорю правду, могу матюкнуться. Я такой есть сам по себе, не люблю лебезение, не люблю вилять, как это все делают, носить 2-3 маски. Что я думаю, то и говорю. Может, поэтому кому-то не нравлюсь.

Вот меня дисквалифицировали. Я понимал, что не имел права показывать фак, но когда тебя люди провоцируют и говорят, тяжело сдержаться, я эмоциональный человек. Хотя я не имел права этого делать, я это признаю", - сказал Селезнев.