Динамо взяло на себя расходы по лечению Владимира Мунтяна

Семья киевского "Динамо" из-за коронавируса несколько дней назад потеряла первого чемпиона СССР 1961 года Анатолия Сучкова.

По данным Meta-ratings.com.ua, недавно коварная болезнь настигла также легендарного полузащитника "Динамо" и сборной СССР Владимира Мунтяна. 75-летний ветеран "бело-синих" почувствовал себя хуже и будет лечиться в стационаре.

Столичный клуб поддерживает прославленного футболиста и взял на себя все расходы по лечению Владимира Мунтяна.

Напомним, что ранее вспышка коронавируса произошла в команде УПЛ "Рухе", после чего был отменен матч 11-го тура с "Ингульцом".