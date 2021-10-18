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Динамо взяло на себя расходы по лечению Владимира Мунтяна

Премьер-лига
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75-летний ветеран заболел коронавирусом

Динамо взяло на себя расходы по лечению Владимира Мунтяна

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Семья киевского "Динамо" из-за коронавируса несколько дней назад потеряла первого чемпиона СССР 1961 года Анатолия Сучкова.

По данным Meta-ratings.com.ua, недавно коварная болезнь настигла также легендарного полузащитника "Динамо" и сборной СССР Владимира Мунтяна. 75-летний ветеран "бело-синих" почувствовал себя хуже и будет лечиться в стационаре.

Столичный клуб поддерживает прославленного футболиста и взял на себя все расходы по лечению Владимира Мунтяна.

Напомним, что ранее вспышка коронавируса произошла в команде УПЛ "Рухе", после чего был отменен матч 11-го тура с "Ингульцом".

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В статье: Владимир Мунтян Динамо (Киев)
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Источник:
Meta-ratings

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