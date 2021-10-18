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Динамо взяло на себя расходы по лечению Владимира Мунтяна
75-летний ветеран заболел коронавирусом
Фото: ФК Динамо Киев
Семья киевского "Динамо" из-за коронавируса несколько дней назад потеряла первого чемпиона СССР 1961 года Анатолия Сучкова.
По данным Meta-ratings.com.ua, недавно коварная болезнь настигла также легендарного полузащитника "Динамо" и сборной СССР Владимира Мунтяна. 75-летний ветеран "бело-синих" почувствовал себя хуже и будет лечиться в стационаре.
Столичный клуб поддерживает прославленного футболиста и взял на себя все расходы по лечению Владимира Мунтяна.
Напомним, что ранее вспышка коронавируса произошла в команде УПЛ "Рухе", после чего был отменен матч 11-го тура с "Ингульцом".
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