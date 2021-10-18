СК Днепр-1 обновил дизайн клубного автобуса - ВИДЕО

"Днепр-1" представил обновленную версию клубного автобуса. На нем днепровская команда уже съездила на матч 11-го тура УПЛ против "Колоса". Обновленный "железный конь" послужил хорошей приметой для "Днепра-1", ведь днепряне добыли уверенную победу над коваливцами (2:0).

Напомним, сейчас "Днепр" идет на 4-й позиции в турнирной таблицы чемпионата Украины.