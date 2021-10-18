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СК Днепр-1 обновил дизайн клубного автобуса - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Днепряне обновили дизайн автомобиля

СК Днепр-1 обновил дизайн клубного автобуса - ВИДЕО

Фото: Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" представил обновленную версию клубного автобуса. На нем днепровская команда уже съездила на матч 11-го тура УПЛ против "Колоса". Обновленный "железный конь" послужил хорошей приметой для "Днепра-1", ведь днепряне добыли уверенную победу над коваливцами (2:0).

Напомним, сейчас "Днепр" идет на 4-й позиции в турнирной таблицы чемпионата Украины.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
Днепр-1

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
18.10.2021 в 16:14
Пари Матч арендовал автобус для своей рекламы ?
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