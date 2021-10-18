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Мудрик: Религия - это самая большая часть моей жизни
Хавбек рассказал, как он пришел к Богу
footballua.tv
Игрок донецкого "
- Какое место в твоей жизни занимает религия?
- Самое высокое. Для меня это самая большая часть жизни. Возможно, без божьей помощи в футболе ничего не получалось.
- Кто и в каком возрасте привел тебя к вере в бога?
- Бабушка. Мне было 8-9 лет. В детстве я очень боялся темноты. Я помню, когда засыпал мне часто снились кошмары. Мы приехали к бабушке, я ей все рассказал. Она хорошо вышивала картины разные, платочки. И она подарила мне картину, которую вышила собственноручно, по-моему, иконку моего ангела-хранителя Михаила. Сказала: "Когда ложишься, говори: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь". Перекрестись, ложись спать и не бойся". С того момента я так начал делать и мне стало легче. С того момента все и началось. Лет в 10 я прочитал Библию детскую.
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