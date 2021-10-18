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Мудрик: Религия - это самая большая часть моей жизни

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Мудрик: Религия - это самая большая часть моей жизни

footballua.tv

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Игрок донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал о своем отношении к религии.

- Какое место в твоей жизни занимает религия?

- Самое высокое. Для меня это самая большая часть жизни. Возможно, без божьей помощи в футболе ничего не получалось.

- Кто и в каком возрасте привел тебя к вере в бога?

- Бабушка. Мне было 8-9 лет. В детстве я очень боялся темноты. Я помню, когда засыпал мне часто снились кошмары. Мы приехали к бабушке, я ей все рассказал. Она хорошо вышивала картины разные, платочки. И она подарила мне картину, которую вышила собственноручно, по-моему, иконку моего ангела-хранителя Михаила. Сказала: "Когда ложишься, говори: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь". Перекрестись, ложись спать и не бойся". С того момента я так начал делать и мне стало легче. С того момента все и началось. Лет в 10 я прочитал Библию детскую.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
ТК Футбол

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