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СМИ: Матч Динамо - Днепр-1 перенесен на стадион Лобановского

Премьер-лига
(1 голосов)

На Олимпийском снова ремонт

СМИ: Матч Динамо - Днепр-1 перенесен на стадион Лобановского

Новина українською

В поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" примет "Днепр-1". Изначально игра была запланирована на НСК "Олимпийский", однако встреча пройдет на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

Вероятно, это связано с ремонтом дорожек на НСК "Олимпийский". "Днепр-1" дал добро на перенос матча на стадион "Динамо" имени Лобановского.

Напомним, что матч "Динамо" — "Днепр-1" пройдет 24 октября и начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) стадион Динамо им Валерия Лобановского СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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kotіgorok (Чернiгiв)
18.10.2021 в 18:58
До буди, собаки!!!
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