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СМИ: Матч Динамо - Днепр-1 перенесен на стадион Лобановского
На Олимпийском снова ремонт
В поединке 12-го тура
Вероятно, это связано с ремонтом дорожек на НСК "Олимпийский". "Днепр-1" дал добро на перенос матча на стадион "Динамо" имени Лобановского.
Напомним, что матч "Динамо" — "Днепр-1" пройдет 24 октября и начнется в 17:00.
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (1)
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kotіgorok (Чернiгiв)
18.10.2021 в 18:58
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