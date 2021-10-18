СМИ: Матч Динамо - Днепр-1 перенесен на стадион Лобановского

В поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" примет "Днепр-1". Изначально игра была запланирована на НСК "Олимпийский", однако встреча пройдет на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

Вероятно, это связано с ремонтом дорожек на НСК "Олимпийский". "Днепр-1" дал добро на перенос матча на стадион "Динамо" имени Лобановского.

Напомним, что матч "Динамо" — "Днепр-1" пройдет 24 октября и начнется в 17:00.