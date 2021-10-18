Палкин: Перед матчем с Зарей волновались даже больше, чем перед матчем с Динамо

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин высказался о крупной победе над "Зарей" (6:1).

– Сергей Анатольевич, поздравляем с победой с таким разгромным счетом! "Заря" вышла практически с четырьмя нападающими, но "Шахтер" вообще не дал ей сыграть в привычный атакующий футбол.

– Первый тайм вообще был шикарный – мне кажется, лучший первый тайм, который мы видели в исполнении "Шахтера", тем более с такой командой, как "Заря". Надо отдать им должное: они тоже играют в открытый футбол, что очень сложно с нами. Сама игра мне очень понравилась. Второй тайм смотрел налегке и только загибал пальцы, сколько голов мы забили. Вся команда сыграла просто шикарно! Фернандо показал серьезный уровень. Если он так будет продолжать, то, я думаю, станет ключевым футболистом нашей команды. Хочу поздравить болельщиков, потому что такой футбол можно сидеть и смотреть, по большом счету, бесконечно. Сегодня – аплодисменты. Интересно то, что даже во втором тайме, выигрывая с таким счетом, команда бежала вперед и хотела забивать все больше и больше. Это то, чего нам порой не хватало. Еще раз хочу поздравить ребят, они молодцы.

– Выход Фернандо многое решил? Он вернулся после травмы и выдал потрясающий футбол. Фернандо только сейчас начинает раскрываться?

– Да, во-первых, он в аренде был, и там тоже у него были травмы. Возвращался – опять получал травму. Ему нужно просто поймать стабильность с точки зрения того, чтобы меньше было таких травм. Понятное дело, это не от него зависит, но мы хотим просто ему этого пожелать и думаем, что все будет нормально. Если Фернандо будет так же отдаваться на поле, на таком ходу, он станет очень серьезно расти. При всем этом он мог забивать еще плюс два или три гола. Вообще, мы показали красивый футбол, создали много моментов: должно было быть восемь или девять мячей.

– Как вам Педриньо в этой модели на позиции девятки?

– Он набирает. Играет, по большому счету, ложную девятку, появляется во всех зонах на поле. Думаю, в какой-то момент, учитывая, что Траоре нет, он может временно заменить его на этой позиции.

– В прошлом и позапрошлом сезонах не удавалось выиграть у "Зари". Вы ожидали, что может быть такой разгром?

– Да, насколько я помню, мы уже четыре поединка не выигрывали у "Зари". Волнение было, наверное, даже больше, чем перед матчем с "Динамо", потому что у "Динамо"-то мы выигрываем, а у "Зари", к сожалению, нет. Важная победа, особенно с таким счетом, придаст нашим ребятам уверенности перед поединком с "Реалом". Дарио в перерыве ходил в раздевалку, и я знаю, что тренер даже где-то недоволен, что мало забиваем, – нужно еще больше.

– К "Реалу" теперь подходим с хорошим настроением и уверенностью?

– Нет оснований говорить, что мы не уверены или в плохом настроении. Игра с "Зарей" должна подбодрить команду и показать, что мы очень многое можем на поле, и с сильными соперниками в том числе.