Рыбалка: Динамо Реброва было сильнее Динамо Луческу

Экс-хавбек "Динамо" Сергей Рыбалка (сейчас играет в "Александрии"), который играл в киевской команде под руководством Сергея Реброва, оценил тот состав и нынешнюю команду киевлян.

"Луческу с "Динамо" за короткий промежуток сделал хорошую работу, что еще раз доказывает, что это очень и очень квалифицированный тренер. Сравнивать с "Динамо" Сергея Реброва? Наше было сильнее. Сейчас 9-10 украинцев играет, а тогда - 4-5, наверное, было. В защите были Хачериди, Драгович, в полузащите был Ленс, классный игрок, Велозу еще.

Мне кажется, то "Динамо" было посильнее. Сейчас у "Динамо" есть дисциплина на поле, через пас выходят в атаку. Приятно наблюдать за командой Луческу", - сказал Рыбалка.