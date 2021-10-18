  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рыбалка: Динамо Реброва было сильнее Динамо Луческу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рыбалка: Динамо Реброва было сильнее Динамо Луческу

Премьер-лига
(3 голосов)

Интересное сравнение

Рыбалка: Динамо Реброва было сильнее Динамо Луческу

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" Сергей Рыбалка (сейчас играет в "Александрии"), который играл в киевской команде под руководством Сергея Реброва, оценил тот состав и нынешнюю команду киевлян.

"Луческу с "Динамо" за короткий промежуток сделал хорошую работу, что еще раз доказывает, что это очень и очень квалифицированный тренер. Сравнивать с "Динамо" Сергея Реброва? Наше было сильнее. Сейчас 9-10 украинцев играет, а тогда - 4-5, наверное, было. В защите были Хачериди, Драгович, в полузащите был Ленс, классный игрок, Велозу еще.

Мне кажется, то "Динамо" было посильнее. Сейчас у "Динамо" есть дисциплина на поле, через пас выходят в атаку. Приятно наблюдать за командой Луческу", - сказал Рыбалка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Сергей Рыбалка Сергей Ребров Динамо (Киев) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
18.10.2021 в 19:17
Циган - геть! Там ще купа динамiвских сердець!
Ответить
0
-1
kalan-86 (Анкара)
18.10.2021 в 19:02
Было Динамо Реброва, стало Динамо Луческу, а в перерыве было недоразумение Хацкевича и безнадежность Михайличенко.
Ответить
+1
0
avatar
armik (Киев)
18.10.2021 в 18:27
Гы-гы-гы.Динамо, которое досталось Реброву от Блохина, было на голову сильнее того, что досталось последующим тренерам после Реброва, который развалил команду.
Ответить
+1
-3
kalan-86 (Анкара)
18.10.2021 в 19:03
Разваливал выходом в 1/4 ЛЕ и 1/8 ЛЧ, не говоря уже о двух чемпионствах?
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.10.2021 в 18:16
Это факт!
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...