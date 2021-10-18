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Рыбалка: Динамо Реброва было сильнее Динамо Луческу
Интересное сравнение
Экс-хавбек "Динамо"
"Луческу с "Динамо" за короткий промежуток сделал хорошую работу, что еще раз доказывает, что это очень и очень квалифицированный тренер. Сравнивать с "Динамо" Сергея Реброва? Наше было сильнее. Сейчас 9-10 украинцев играет, а тогда - 4-5, наверное, было. В защите были Хачериди, Драгович, в полузащите был Ленс, классный игрок, Велозу еще.
Мне кажется, то "Динамо" было посильнее. Сейчас у "Динамо" есть дисциплина на поле, через пас выходят в атаку. Приятно наблюдать за командой Луческу", - сказал Рыбалка.
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