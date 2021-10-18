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Кочергин не хочет продлевать контракт с Зарей, у него есть предложения из других чемпионатов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года

Кочергин не хочет продлевать контракт с Зарей, у него есть предложения из других чемпионатов

Новина українською

Луганская "Заря" в ближайшие дни не может рассчитывать на одного из ведущих полузащитников команды Владислава Кочергина, который по информации СМИ был переведен в дубль команды из-за того, что не хочет подписывать из луганчанами новый контракт на три года.

По информации Meta-ratings, такое решение руководством клуба было принято еще неделю назад. Сейчас футболист действительно находится в составе молодежной команды, с которой будет принимать участие, как в тренировочном процессе, так и в календарных матчах.

По имеющейся информации, "Заря" сделала Кочергину официальное предложение продлить контракт с клубом на более выгодных условиях, чем по нынешнему соглашению. Однако футболист, у которого истекает контракт с "Зарей" в июне 2022 года, продлевать соглашение не захотел.

Скорее всего, Кочергин после того, как завершится его контракт с "Зарей", покинет луганский клуб. На хавбека претендуют несколько клубов из других чемпионатов, которые уже сделали ему предложения.

Напомним, что в текущем сезоне УПЛ 25-летний Кочергин в составе "Зари" провел 10 матчей, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (9)
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Hanter44 (Baburka)
18.10.2021 в 19:10
Руководство Зари все так же,как и при старом пердуне,покоряет всех своими неадекватными действиями.У человека еще почти год по контракту,а его отстраняют за нежелание продлевать.Это как брать билет и бежать за трамваем.
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диментий с кремня (кременчуг)
18.10.2021 в 18:51
Правильно делает что не продлевает.Век футболиста недолог что ему делать в деградирующей команде?...Только в сильный чемп
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+1
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
18.10.2021 в 18:05
В рашку наверное намылился...
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.10.2021 в 18:05
За поребрик?)
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+1
0
Kela (Одесса)
18.10.2021 в 17:56
такое вообще бывает где то в Европе, что бы игрока основы переводили в дубль из за отказа продлевать контракт?
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+1
0
Cerega15 (Kherson)
18.10.2021 в 18:09
Это вообще какой-то бред, до окончания контракта еще пол года, неужели в Заре так много игроков, что Кочергин не нужен эти 6 месяцев.
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+1
0
football_soccer (Украина)
18.10.2021 в 17:27
Шериф? ))
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0
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Цап-царап (Харків)
18.10.2021 в 17:25
Не Лунин.
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Loader (Днепр)
18.10.2021 в 18:31
Так и не Реал.
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