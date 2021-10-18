Кочергин не хочет продлевать контракт с Зарей, у него есть предложения из других чемпионатов

Луганская "Заря" в ближайшие дни не может рассчитывать на одного из ведущих полузащитников команды Владислава Кочергина, который по информации СМИ был переведен в дубль команды из-за того, что не хочет подписывать из луганчанами новый контракт на три года.

По информации Meta-ratings, такое решение руководством клуба было принято еще неделю назад. Сейчас футболист действительно находится в составе молодежной команды, с которой будет принимать участие, как в тренировочном процессе, так и в календарных матчах.

По имеющейся информации, "Заря" сделала Кочергину официальное предложение продлить контракт с клубом на более выгодных условиях, чем по нынешнему соглашению. Однако футболист, у которого истекает контракт с "Зарей" в июне 2022 года, продлевать соглашение не захотел.

Скорее всего, Кочергин после того, как завершится его контракт с "Зарей", покинет луганский клуб. На хавбека претендуют несколько клубов из других чемпионатов, которые уже сделали ему предложения.

Напомним, что в текущем сезоне УПЛ 25-летний Кочергин в составе "Зари" провел 10 матчей, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.