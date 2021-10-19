Бразильцы Шахтера и герой Вереса. Символическая сборная 11-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Очередной тур украинской премьер-лиги позади. Что он после себе оставил? Неоднозначность. С одной стороны, легкая победа "Шахтера" над "Зарей" в центральной игре, еще одна виктория "Динамо", очередной корявый матч "Десны". С другой - классная битва "Александрии" и "Ворсклы", камбек "Металлиста 1925" и неплохой дебют Игоря Леонова в "Минае". Одним словом, без громких сенсаций, но и не без интересных результатов.

UA-Футбол не забыл о своей традиционной рубрике и подготовил для вас нашу сборную прошедшего тура. Для пущей убедительности, мы взяли наработки Александра Петракова и выбрали схему 3-4-3.

Вратарь - Богдан Когут, "Верес"

До последнего матча 11-го тура казалось, что место кипера в очередной раз достанется Дмитрию Ризныку. Но после игры в Одессе мы сделали выбор в пользу Когута, который своей игрой затмил молодого коллегу. Семь сейвов за 90 минут, "сухой" матч и отбитый пенальти. "Верес" выстоял вдесятером и грамоту за это стоит выпить именно их капитану и, по совместительству, голкиперу.

Правый центральный защитник - Мислав Матич, "Минай"

До начала 11-го тура "Минай" провел всего один сухой матч в сезоне. В это воскресенье они также не пропустили, а вышедший в центре обороны легионер Матич действовал практически без ошибок. Мислав успевал стелиться в подкатах, перехватывать мяч и выигрывать воздух. Причем и у своих ворот, и у чужих. Похоже, при Леонове центрбек будет часто попадать в старт.

Центральный защитник - Сергей Яворский, "Ворскла"

Да, полтавчане допустили немало ударов по собственным воротам, но во всем винить Яворского не получится. Он был наиболее надежным игроком в тройке защитников Максимова. На опытном центрбеке было немало обязанностей, с которыми он отлично справлялся на протяжении 65 минут. После, правда, был уже не готов держать уровень и попросил замену.

Левый центральный защитник - Владислав Дубинчак, "Днепр-1"

Заметный игрок команды Йовичевича, которая без особых проблем обыграла в родных стенах "Колос". Влад, если кто не в курсе, заслужил признание за свои подключения к атакам, но в нашей сборной он получит более оборонительную роль, с которой он также способен справиться. Следующую игру своего клуба Дубинчак пропустит и такого игрока будет очень не хватать хорватскому тренеру.

Правый латераль - Андрей Ременюк, "Металлист 1925"

Универсальный солдат Кривенцова, выход которого в игре с "Мариуполем" склонил чашу весов в пользу харьковчан. Да, против "приазовцев" Андрей играл слева, но в нашей команде мы переместили его на противоположный фланг. На его счету две голевые передачи, и если первая - скорее формальная, то второй навес можно назвать золотым, ибо после него Зубков и нанес решающий удар.

Центральный полузащитник - Маркос Антонио, "Шахтер"

Отменный матч юркого бразильца, который поспевал играть и в отборе, и на атаку. Говорят, что без Степаненко игра "горняков" уже не та, но молодой легионер доказал, что может заменять опытного украинского бойца. Против "Зари" Антонио запомнился большим объемом черновой работы, а также предголевым пасом во время четвертого взятия ворот. Пересмотрите тот самый гол и оцените действия бразильца.

Центральный полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

Мозговой центр команды Йовичевича. Сразу видно, что поездка в сборную пошла Пихаленку на пользу, так как после неё он выдал добротный матч против "Колоса". Да, без результативных действий, но он постоянно был в гуще событий, отдавал классные передачи на партнеров и часто сам завершал атаки. Точность Александра подводила, но в остальном он был действительно хорош.

Левый латераль - Фернандо, "Шахтер"

"Пришел, увидел, победил, ушел". Краткая справка о бразильце в игре против "Зари". Фернандо неожиданно для многих вышел в старте "горняков" против луганчан и стал самым заметным игроком первой половине. Вингер дважды забил сам и еще дважды прощал своего соперника. Если Фернандо подтянет уровень реализации, то станет ключевым футболистом "Шахтера" на долгие годы. Ну либо же просто пойдет на повышение.

Правый нападающий - Лукас Рангел, "Ворскла"

Бразильцу определенно понравилось попадать в нашу символическую сборную. Во втором туре подряд летний новичок приносит огромную пользу команде Максимова, помогая "Ворскле" удерживать третье место в УПЛ. В матче воскресенья Рангел отметился двумя голами до перерыва, которые стали единственными для его команды. Юрий Максимов одобряет.

Центральный нападающий - Денис Гармаш, "Динамо"

Возможно, появление Гармаша в этом списке снова будет встречено недовольством, но как можно проигнорировать главное открытие Луческу времен его работы в "Динамо"? Денис появился на поле в конце первого тайма, заменив Супрягу, и сразу после перерыва показал, почему румынский тренер доверяет ему больше, нежели Владу. Он забил. Дважды. И пускай кто-то скажет, что Гармаш просто добил лежачего, дубль центрального нападающего игнорировать нельзя.

Левый нападающий - Педриньо, "Шахтер"

Летний новичок "горняков" продолжает выходить на позиции нападающего (ложного) и продолжает приносить команде пользу. В игре с "Зарей" на его счету гол и голевая передача, а также прекрасный дриблинг и пара нереализованных моментов. Временами, когда смотришь за Педриньо, ты не понимаешь, возможно ли у такого игрока отобрать мяч? Удавалось это немногим. И как он не заиграл в "Бенфике"?

Тренер - Роберто де Дзерби, "Шахтер"

Возможно, у вас будет "горняцкий передоз", но счет 6:1 против третьей силы УПЛ выглядит слишком внушительным. Победа твоей команды в центральном матче тура - это уже весомая заявка на то, чтобы стать наставником нашей сборной, а когда счет разгромный, а твои игроки не играют, а куражатся и получают удовольствие от игры, то никаких вопросов и быть не может.