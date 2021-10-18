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Очеретько: Каждый день говорим о том, что надо собраться и побеждать. Но не получается
Мариуполь в затяжном кризисе
fcmariupol.com
Хавбек "Мариуполя" Олег Очеретько прокомментировал
— Сегодня "Мариуполь" казалось без очков точно не останется. Но в итоге поражение. Что произошло?
— Подвела реализация. Иногда делали такие ошибки, которые не должны были допускать.
— Что с реализацией? Чрезмерное желание подводит или техника?
— Наверное, технично не получилось довести эти моменты до забитого мяча. У Леши Кащука было два момента в первом тайме. Еще были моменты. Но не получилось забить.
— Гол Марлисона – ключевой момент в матче?
— Мне кажется, что да. Мы не забили свои моменты, а в ответ получили такой гол. Это, конечно, повлияло на нас.
— Вы с ребятами говорили о том, как исправить турнирное положение?
— Мы каждый день говорим о том, что нам надо собраться и завоевать три очка. Но не получается.
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