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Очеретько: Каждый день говорим о том, что надо собраться и побеждать. Но не получается

Премьер-лига
(1 голосов)

Мариуполь в затяжном кризисе

Очеретько: Каждый день говорим о том, что надо собраться и побеждать. Но не получается

fcmariupol.com

Новина українською

Хавбек "Мариуполя" Олег Очеретько прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура УПЛ от "Металлиста 1925" (1:2).

— Сегодня "Мариуполь" казалось без очков точно не останется. Но в итоге поражение. Что произошло?

— Подвела реализация. Иногда делали такие ошибки, которые не должны были допускать.

— Что с реализацией? Чрезмерное желание подводит или техника?

— Наверное, технично не получилось довести эти моменты до забитого мяча. У Леши Кащука было два момента в первом тайме. Еще были моменты. Но не получилось забить.

— Гол Марлисона – ключевой момент в матче?

— Мне кажется, что да. Мы не забили свои моменты, а в ответ получили такой гол. Это, конечно, повлияло на нас.

— Вы с ребятами говорили о том, как исправить турнирное положение?

— Мы каждый день говорим о том, что нам надо собраться и завоевать три очка. Но не получается.

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В статье: ФК Мариуполь Металлист 1925 (Харьков) Олег Очеретько
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Источник:
ФК Мариуполь

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