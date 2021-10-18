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Днепр-1, Металлист, Ворскла и Металлист 1925. Один из этих клубов контактировал со Старриджем

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Впрочем, переговоры ничем не закончились

Днепр-1, Металлист, Ворскла и Металлист 1925. Один из этих клубов контактировал со Старриджем

Twitter

Новина українською

Недавно украинские СМИ распространили информацию о том, что экс- форвард "Ливерпуля" Дэниэл Старридж мог продолжить карьеру в Украине.

Как сообщает "ТаТоТаке", англичанин действительно контактировал с одним из украинских клубов.

Впрочем, с каким клубом были контакты, источник не сообщает.

Сообщается лишь то, что это была кто-то из следующих четырех команд: "Днепр-1", "Металлист", "Ворскла" и "Металлист 1925".

При этом 32-летний англичанин запросил зарплату 60 000 фунтов стерлингов в месяц.

Были у него и другие требования: квартира с душем и ванной, автомобиль Range Rover Autobiography.

Впрочем, переговоры ничем не закончились, украинская сторона из-за требования игрока вышла из переговоров.

Напомним, что сейчас Старридж играет за австралийский "Перт Глори", до этого он 1,5 года был без клуба. Отмечается, что и клуб, и футболист имеют право в одностороннем порядке разорвать соглашение.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дэниел Старридж Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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Ракицкий (Питер)
18.10.2021 в 20:51
Пускай в Англии сидит.Бедная страна и платить сбитому летчику 60 к.???
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
18.10.2021 в 21:03
Это у вас мокша -- страна бедная, путлером разграбленная !
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0
0
bombard (Харьков)
18.10.2021 в 20:49
Обоим Металлистам пока рановато нести такие траты, а Ворскла с Жеваго могла бы раскошелиться под ЛЕ.
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0
-1
Игорь84 (Киев)
18.10.2021 в 19:42
Ну логично, от куда ж у нас квартиры с душем и ванной одновременно? Это уж балы...тут горячая вода почти что роскошь
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+1
-1
ukatan (Харьковская обл.)
18.10.2021 в 20:28
Да душ и ванну обеспечили бы. А вот 60 000 фунтов в месяц - с этим несколько посложнее...
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0


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