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Днепр-1, Металлист, Ворскла и Металлист 1925. Один из этих клубов контактировал со Старриджем
Впрочем, переговоры ничем не закончились
Недавно украинские СМИ распространили информацию о том, что экс- форвард "Ливерпуля" Дэниэл Старридж мог продолжить карьеру в Украине.
Как сообщает "ТаТоТаке", англичанин действительно контактировал с одним из украинских клубов.
Впрочем, с каким клубом были контакты, источник не сообщает.
Сообщается лишь то, что это была кто-то из следующих четырех команд: "Днепр-1", "
При этом 32-летний англичанин запросил зарплату 60 000 фунтов стерлингов в месяц.
Были у него и другие требования: квартира с душем и ванной, автомобиль Range Rover Autobiography.
Впрочем, переговоры ничем не закончились, украинская сторона из-за требования игрока вышла из переговоров.
Напомним, что сейчас Старридж играет за австралийский "Перт Глори", до этого он 1,5 года был без клуба. Отмечается, что и клуб, и футболист имеют право в одностороннем порядке разорвать соглашение.
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