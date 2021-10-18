Днепр-1, Металлист, Ворскла и Металлист 1925. Один из этих клубов контактировал со Старриджем

Недавно украинские СМИ распространили информацию о том, что экс- форвард "Ливерпуля" Дэниэл Старридж мог продолжить карьеру в Украине.

Как сообщает "ТаТоТаке", англичанин действительно контактировал с одним из украинских клубов.

Впрочем, с каким клубом были контакты, источник не сообщает.

Сообщается лишь то, что это была кто-то из следующих четырех команд: "Днепр-1", " Металлист ", "Ворскла" и "Металлист 1925".

При этом 32-летний англичанин запросил зарплату 60 000 фунтов стерлингов в месяц.

Были у него и другие требования: квартира с душем и ванной, автомобиль Range Rover Autobiography.

Впрочем, переговоры ничем не закончились, украинская сторона из-за требования игрока вышла из переговоров.

Напомним, что сейчас Старридж играет за австралийский "Перт Глори", до этого он 1,5 года был без клуба. Отмечается, что и клуб, и футболист имеют право в одностороннем порядке разорвать соглашение.