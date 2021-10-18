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Селезнев: Мы с Ракицким одинаковые – на нас льется куча критики

Премьер-лига
(3 голосов)

Ракицкий был лучшим другом Селезнева в Шахтере

Селезнев: Мы с Ракицким одинаковые – на нас льется куча критики

shakhtar.com

Новина українською

Евгений Селезнев, который ранее выступал за "Шахтер" и "Днепр", рассказал о своих лучших друзьях в этих командах.

– Рак (Ракицкий, - прим.) и Русик Ротань. С Русиком мы кумовья, а с Раком мы вдвоем еще с академии. Можно сказать, что мы с Ракицким одинаковые – на нас льется куча критики. Не знаю, почему так критикуют Ракицкого. Я знаю, что он за человек, насколько он справедливый и честный. Не понимаю, зачем они это делают.

– Его перестали в сборную Украины вызывать. Ты понял это?

– Конечно, понял. Я уже устал объяснять это людям, мне уже, наверно, стало все равно.

– Смирился, что это бесполезно объяснять?

– А что ты объяснишь?

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В статье: Ярослав Ракицкий Евгений Селезнев Руслан Ротань Шахтер (Донецк) Зенит (Санкт-Петербург) ФК Минай
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Источник:
МУХА

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Комментарии (16)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
18.10.2021 в 21:36
До цього кормільця досі не дійшло, що їхати до країни окупанта, це як мінімум не порядно. І не треба кивати на заробітчан, котрих по-перше зменшилося на порядок, по-друге не порівнюваний майновий стан.
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+3
0
Primeval (Одесса)
18.10.2021 в 21:35
Ты же обещал не давать интервью, балабол
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
18.10.2021 в 21:30
«Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты».
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+3
-1
avatar
Drovko (Lviv)
18.10.2021 в 21:28
ага однакові...обидва ватоголові на всю голову
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+5
-1
Thiirane2 (Днепр)
18.10.2021 в 21:23
Когда эту манкуртню будут уже гражданства лишать? Мразота малоросская.
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+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.10.2021 в 21:22
Падаль смердюча. Два уйобка. Голодуючі тридвараси.
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+3
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
18.10.2021 в 21:20
Нечисть
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+3
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
18.10.2021 в 21:18
Заздрiть мовчки, невдахи дирявi
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0
-7
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.10.2021 в 21:15
Що правда - то правда, немає що заперечувати. Біба і Боба, два однакові ватні шматочки лайна.
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+3
0
Footballers (Умань)
18.10.2021 в 21:15
Біба -Боба два долб..а
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+3
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
18.10.2021 в 21:01
Це роблять лише тi, хто не хоче, щоб їх питали про реєстрцiю клуба на Кiпрi, про податки та вiйськовий збiр.
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0
-7
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.10.2021 в 20:54
Два деб..., это сила!...
Ответить
+15
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
18.10.2021 в 20:56
Випередив))
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+11
-2
avatar
Ракицкий (Питер)
18.10.2021 в 20:50
Ракицкий и Селя=УВАЖУХА
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+1
-17
мы за динамо (киев)
18.10.2021 в 20:48
точно!!! однакові. від вас обох смердить на кілометр.
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+16
-2
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kotіgorok (Чернiгiв)
18.10.2021 в 21:03
То Мертветчук благоухає
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+2
-7


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