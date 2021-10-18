Селезнев: Мы с Ракицким одинаковые – на нас льется куча критики

Евгений Селезнев , который ранее выступал за "Шахтер" и "Днепр", рассказал о своих лучших друзьях в этих командах.

– Рак (Ракицкий, - прим.) и Русик Ротань. С Русиком мы кумовья, а с Раком мы вдвоем еще с академии. Можно сказать, что мы с Ракицким одинаковые – на нас льется куча критики. Не знаю, почему так критикуют Ракицкого. Я знаю, что он за человек, насколько он справедливый и честный. Не понимаю, зачем они это делают.

– Его перестали в сборную Украины вызывать. Ты понял это?

– Конечно, понял. Я уже устал объяснять это людям, мне уже, наверно, стало все равно.

– Смирился, что это бесполезно объяснять?

– А что ты объяснишь?