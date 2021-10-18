Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селезнев: Мы с Ракицким одинаковые – на нас льется куча критики
Ракицкий был лучшим другом Селезнева в Шахтере
shakhtar.com
– Рак (Ракицкий, - прим.) и Русик Ротань. С Русиком мы кумовья, а с Раком мы вдвоем еще с академии. Можно сказать, что мы с Ракицким одинаковые – на нас льется куча критики. Не знаю, почему так критикуют Ракицкого. Я знаю, что он за человек, насколько он справедливый и честный. Не понимаю, зачем они это делают.
– Его перестали в сборную Украины вызывать. Ты понял это?
– Конечно, понял. Я уже устал объяснять это людям, мне уже, наверно, стало все равно.
– Смирился, что это бесполезно объяснять?
– А что ты объяснишь?
Популярное сейчас
- Динамо может предложить Тотовицкому контракт - источник
- СМИ назвали зарплату Петракова в сборной Украины
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Шахтер - Заря 6:1. Расстрел за излишнюю смелость
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО