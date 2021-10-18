Черноморец - Верес 0:1. Выжившие в красной зоне

Еще в прошлом сезона "Черноморец" и "Верес" штурмовали Первую лигу, пытаясь наиграть на право выступать среди лучших. С переменным успехом обе стороны справились с заданием, но если ровенский клуб с самого начала занял лидирующие места и спокойно дошел первым до финиша, то "моряков", по давней традиции, немного штормило, они потеряли главного тренера, место которого занял первый помощник - Алексей Антонов. То, что "Верес" играл гармоничнее и стабильнее, говорит и последний очный матч команд. Коллектив Вирта обыграл соперника 4:0, окончательно дав понять, что их стоит ждать в УПЛ.

В этом сезоне многое изменилось. Мы прежде всего говорим о "Черноморце". Антонова сразу убрали, на его место позвали Юрия Мороза, который из молодежки "Динамо" захватил добрую дюжину своих подопечных. Крики и протесты фанатов прошли мимо ушей руководства и юным составом "моряки" начали свой путь в УПЛ. Изменился ли "Верес" с момента последней встречи с "Черноморцем"? Они подписали двух-трех новичков. Согласны, пшик на фоне сегодняшнего оппонента. Битву 11-го тура в Одессе можно было описать просто - опытные ровенчане против зеленых одесских юнцов. Или киевских?

Сразу и не скажешь, с какого момента матч из категории "на любителя" скакнул на несколько ступеней вверх. Вероятно, все началось с забитого гостей. Гол, как это часто бывает у "Вереса", пришел ниоткуда, но свою ценность не потерял. Пасич, который Геннадий, получил на левом фланге передачу от Шестакова, поднял голову и мощно прострелил в штрафную. Пасич, который Евгений, выбежал из-за спины Вантуха и в касание отправил сферу в ворота - 0:1. Братский гол от братьев-близнецов.

Возможно, пропущенный гол не полностью пробудил команды, но спустя несколько минут атмосфера окончательно наэлектризовалась, вызвав множество эмоций у игроков и тренеров. Был удален Кучеров. Прямую красную хавбек перед собой увидел за фол против Кадири, который пытаясь дотянуться до мяча, наступил на заднюю поверхность бедра легионера. Решение многие не поддержали, но, учитывая отсутствие ВАР, отменить его никто не мог. "Верес" остался вдесятером, а до конца тайма одесситы создали три убойных момента, два из которых завершал Смирный. Но кураж Когута и неточность Евгения не позволили "Черноморцу" сравнять. По крайней мере, до перерыва.

У одесситов было 45 минут и численное преимущество, дабы спасти ситуацию. Или хотя бы одно очко. "Черноморец" сходу забрал мяч себе, в то время, как "Верес" всеми силами отошел в оборону. Никаких контратак, никаких попыток забить второй. Задача - удержать преимущество. До 65-й минуты гости с этим справлялись, терпели, но после этого снова в игру вмешался Шурман. На этот раз, точно без претензий. Мирошник спас свою команду от углового, отпасовал ближнему, перехват, фол, пенальти. К точке подошел Путря, но капитан пробил как простой рядовой - слабо и не в угол. Когут без труда зафиксировал мяч в руках.

Силы начали покидать хозяев. В атаку они шли куда медленнее, прострелов и ударов стало меньше, а опытный "Верес", ощущая слабость молодежи, стал изредка выходить в атаку. И даже однажды удалось забить. Свеженький Петько точно пробил после подачи углового, но за секунду до удара был зафиксирован фол. Сергийчук блокировал кипера хозяев. Но вряд ли этот факт сильно омрачил гостей, ибо они удержали победу. Выдержали. Вымучили. Перетерпели потуги "моряков", которые пытались взять финальным штурмом, но ровенская оборона не дрогнула.

15:4 по ударам, 7:2 в створ, 0:1 по счету. Так что получается, сила в опыте?

Одесса. Стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)

Ассистенты: Тарас Чопилко (Киев), Алексей Миронов (Полтава)

Черноморец - Верес 0:1

Гол: Евгений Пасич 17

Черноморец: Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Евгений Смирный, Мохаммед Кадири (Валерий Дубко 46), Георгий Цитаишвили, Илья Путря, Артур Авагимян (Денис Кузык 74), Евгений Исаенко (Бека Вачиберадзе 82), Роман Вантух, Владислав Ванат (Владислав Бугай 74), Николай Михайленко

Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Роман Гончаренко, Михаил Шестаков (Михаил Сергийчук 71), Геннадий Пасич, Сергей Панасенко (Сергей Петько 71), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров, Роман Мирошник, Евгений Пасич (Виталий Тимофеенко 82), Никита Полюлях

Предупреждения: Евгений Смирный 33, Илья Путря 36 - Сергей Панасенко 39

Удаление: Валерий Кучеров 20

Нереализованный пенальти: Илья Путря 60