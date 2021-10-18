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Сабо: Супряга нулевой, не мог забить с четырех метров

Премьер-лига
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(4 голосов)

Йожеф Йожефович за словом в карман не лезет

Сабо: Супряга нулевой, не мог забить с четырех метров

Новина українською

Известный украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал слова главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу о том, что нападающему бело-синих Владиславу Супряге надо задуматься о своей игре и роли в команде.

Напомним, что в матче с ФК "Львов" (4:1) Луческу в конце первого тайма заменил Супрягу на Гармаша.

"Не знаю, поставит ли скоро крест на Супряге Мирча Луческу, но нападающий ничего не показывает, хотя получает шанс от тренера. Все превознесли его, а он нулевой. Мало того, что не забивной, так еще с четырех метров не смог отправить мяч в ворота соперника. Потом сфолил. Ты же молодой парень, тренируешься. Мог сложиться и забить гол. Но не получается у него.

Думаю, в ближайшее время Луческу больше не будет рассчитывать на него. Ведь тот же Гармаш выходит на его позиции и забивает, хотя я помню его как игрока от штрафной площадки до штрафной площадки. Он был классным полузащитником, с отбором, с хорошей игрой и на защиту, и на атаку. У него все качества были, но он подорвал себе карьеру нефутболными делами, может в казино играл, машину ему стреляли. А так бы мог уже играть в солидном европейском клубе.

Сейчас, конечно, он вернулся в "Динамо". Он не классический нападающий, а трудяга, играет из глубины. В итоге пользуется доверием и играет.

Пока других нападающих нет. Молодых берут, но они не играют. Поэтому пока что Луческу делает ставку на Гармаша" - сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Комментарии (10)
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Viktor Ivanjvich
18.10.2021 в 23:28
супряга скоро окажется в аренде у ЧО
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0
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
18.10.2021 в 22:22
Там пiв команди таких
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0
-3
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.10.2021 в 22:40
И даже этих хватает обыгрывать всякие колхозы и бомжей с миллионным бюджетом :)
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+3
0
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Просто Квашин (Харьков)
18.10.2021 в 22:52
типа десны...
+1
0
Fishing 555 (Rivne)
18.10.2021 в 23:15
Ти якраз і той є
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0
0
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KovaLL (Киев)
18.10.2021 в 21:48
Парню надо найти команду под свой стиль
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+3
0
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odinvodin (Доброполье)
18.10.2021 в 22:12
В мире очень мало команд достойных стиля и гения великого Супряги)
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+3
-1
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Просто Квашин (Харьков)
18.10.2021 в 22:53
а кто говорил, что он великий ???
0
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
18.10.2021 в 22:22
Гiвноморець?
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+1
-3
Fishing 555 (Rivne)
18.10.2021 в 23:16
Дристун
0
0


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