Катерина Фонсека: Это неправда, что у Паулу в Шахтере что-то шло не так

Жена бывшего наставника " Шахтера " Паулу Фонсеки – Катерина – рассказала, как специалист принимал решение возглавить "Рому" и почему им было непросто решиться на переезд.

"Решение о переезде в Италию – судьбоносное. Трудно совершить такой шаг. Сложно оставлять то место, где тебе хорошо и где ты счастлив. Мне было сложно оставить в Украине свою семью, карьеру, работу, своих коллег, за которыми я очень впоследствии скучала. Решение было драматичным для нас, но мы взялись за руки и приняли его.

Решение о переезде в Италию точно не связано с вопросом денег. Тренеры, если хотят заработать денег, едут не в Серию А, а в Саудовскую Аравию или Эмираты.

У Паулу была мечта, была амбиция – он хотел попробовать себя в сильнейших чемпионатах мира, понимая, что в АПЛ, Серии А, Ла Лиге, Бундеслиге работают лучшие специалисты. Наверное, любой тренер может считать венцом своей карьеры попадание в один из этих чемпионатов. Я так считаю. Хотя, конечно, венец – это победа в Лиге чемпионов или выигрыш серьезного трофея. И даже не одного.

В любом случае переезд в Италию – это про амбиции. Паулу был счастлив в "Шахтере". Он побеждал, у него были прекрасные отношения со всеми. И то, что я читаю, будто бы кому-то не хватало контакта, что-то шло не так, это неправда. Все было хорошо, все было прекрасно", - сказала Катерина Фонсека.