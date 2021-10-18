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Катерина Фонсека: Это неправда, что у Паулу в Шахтере что-то шло не так

Премьер-лига
(5 голосов)
Катерина Фонсека: Это неправда, что у Паулу в Шахтере что-то шло не так

скриншот youtube

Новина українською

Жена бывшего наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки – Катерина – рассказала, как специалист принимал решение возглавить "Рому" и почему им было непросто решиться на переезд.

"Решение о переезде в Италию – судьбоносное. Трудно совершить такой шаг. Сложно оставлять то место, где тебе хорошо и где ты счастлив. Мне было сложно оставить в Украине свою семью, карьеру, работу, своих коллег, за которыми я очень впоследствии скучала. Решение было драматичным для нас, но мы взялись за руки и приняли его.

Решение о переезде в Италию точно не связано с вопросом денег. Тренеры, если хотят заработать денег, едут не в Серию А, а в Саудовскую Аравию или Эмираты.

У Паулу была мечта, была амбиция – он хотел попробовать себя в сильнейших чемпионатах мира, понимая, что в АПЛ, Серии А, Ла Лиге, Бундеслиге работают лучшие специалисты. Наверное, любой тренер может считать венцом своей карьеры попадание в один из этих чемпионатов. Я так считаю. Хотя, конечно, венец – это победа в Лиге чемпионов или выигрыш серьезного трофея. И даже не одного.

В любом случае переезд в Италию – это про амбиции. Паулу был счастлив в "Шахтере". Он побеждал, у него были прекрасные отношения со всеми. И то, что я читаю, будто бы кому-то не хватало контакта, что-то шло не так, это неправда. Все было хорошо, все было прекрасно", - сказала Катерина Фонсека.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Only DK (Kyiv)
18.10.2021 в 23:43
А, это та ахметовская подстилка,которую подложили, чтобы заставить продлить контракт? Дааааа, очень достоверный источник)
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