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Мудрик: Де Дзерби - импульсивный тренер, может где-то и бутылочку кинуть
Горячая итальянская кровь
Фото - Олександр Приходько
Хавбек "
- Не так давно Дарио Срна сказал, что с приходом Роберто Де Дзерби игрокам "Шахтера" снова стало больше доставаться в раздевалке. Это значит, что теперь по раздевалке летают бутылки и бутсы?
- Да, так и есть. Это очень импульсивный тренер, который всегда хочет большего. Поэтому может где-то и бутылочку кинуть. Это нормально, мы все понимаем, это эмоции. Он очень эмоциональный человек.
- Ты чувствуешь, что новый главный тренер реально фанат твоей игры?
- Слышать такие слова - это большой комплимент и большая честь для меня. Я на каждой тренировке стараюсь оправдывать его доверие и слова, сказанные в мой адрес. Потому что я не хотел бы подвести как себя, так и его. Наоборот, с этим тренером я хочу стать лучше как футболист, и чтобы "Шахтер" тоже стал лучше.
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