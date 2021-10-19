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Мудрик: Де Дзерби - импульсивный тренер, может где-то и бутылочку кинуть

Премьер-лига
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Горячая итальянская кровь

Мудрик: Де Дзерби - импульсивный тренер, может где-то и бутылочку кинуть

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик поделился мнением о главном тренере команды Роберто Де Дзерби.

- Не так давно Дарио Срна сказал, что с приходом Роберто Де Дзерби игрокам "Шахтера" снова стало больше доставаться в раздевалке. Это значит, что теперь по раздевалке летают бутылки и бутсы?

- Да, так и есть. Это очень импульсивный тренер, который всегда хочет большего. Поэтому может где-то и бутылочку кинуть. Это нормально, мы все понимаем, это эмоции. Он очень эмоциональный человек.

- Ты чувствуешь, что новый главный тренер реально фанат твоей игры?

- Слышать такие слова - это большой комплимент и большая честь для меня. Я на каждой тренировке стараюсь оправдывать его доверие и слова, сказанные в мой адрес. Потому что я не хотел бы подвести как себя, так и его. Наоборот, с этим тренером я хочу стать лучше как футболист, и чтобы "Шахтер" тоже стал лучше.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
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Источник:
ТК Футбол

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