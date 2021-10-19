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Прийма: Официальная зарплата в Металлурге Д была 8 000 гривен на карточку. Были "черные деньги"

Премьер-лига
(1 голосов)

Ну и солидные премии

Прийма: Официальная зарплата в Металлурге Д была 8 000 гривен на карточку. Были "черные деньги"

fckarpaty.com

Новина українською

Известный в прошлом украинский футболист Василий Прийа вспомнил период, когда он играл за донецкий "Металлург".

- Расскажи о периоде игры в донецком "Металлурге". Хорошее время был?

- В 11 лет я уехал из Львовской области в Киев. А в 15 с половиной я уже был в Донецке. Не знаю, так получилось. Кстати, в донецкий "Металлург" я ездил два-три раза, не с первого раза все получилось. Жаль, что такой клуб исчез. Очень хорошая база была. Люди хорошие, начиная с президента и заканчивая сторожем. Хорошее время было.

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- Кто был лучшим тренером в "Металлурге", с которым тебе приходилось работать?

- На первое место я поставлю Костова, на второе Ташуева, а на третье ‒ Пятенко. Они все добавили мне ума. Когда молодой, надо учиться на своих ошибках. Все мы не святые.

- Какие были премии в донецком "Металлурге"?

- Официальная зарплата была восемь тысяч гривен на карточку. Были "черные деньги", это все знают. Премия была такова - 5000 долларов за победу дома, а 7000 за победу на выезде.

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В статье: Металлург (Донецк) Василий Прийма
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Источник:
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