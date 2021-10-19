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Подтвердилось. Матч Динамо - Днепр-1 перенесен на другую киевскую арену

Премьер-лига
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Игра состоится 24 октября

Подтвердилось. Матч Динамо - Днепр-1 перенесен на другую киевскую арену

Фото: ФК Динамо Киев

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Поединок 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Днепр-1" перенесен на стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, сообщает пресс-служба киевлян.

Наш клуб получил официальное письмо от генерального директора государственного предприятия "Национальный Спортивный Комплекс "Олимпийский" Валентина Груздева с просьбой о переносе матча "в связи с реконструкцией легкоатлетического ядра стадиона, сложными погодными условиями и технологическими требованиями".

На НСК "Олимпийский" будет осуществлена реконструкция легкоатлетического ядра, и проведение матча 24 октября не представляется возможным. Наш клуб пошел навстречу НСК "Олимпийский" и перенес поединок на арену имени Валерия Лобановского", - сказано в заявлении "Динамо".

Напомним, что матч "Динамо" - "Днепр-1" пройдет 24 октября и начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) стадион Динамо им Валерия Лобановского СК Днепр-1
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Источник:
ФК Динамо Киев

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