Подтвердилось. Матч Динамо - Днепр-1 перенесен на другую киевскую арену

Поединок 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Днепр-1" перенесен на стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, сообщает пресс-служба киевлян.

Наш клуб получил официальное письмо от генерального директора государственного предприятия "Национальный Спортивный Комплекс "Олимпийский" Валентина Груздева с просьбой о переносе матча "в связи с реконструкцией легкоатлетического ядра стадиона, сложными погодными условиями и технологическими требованиями".

На НСК "Олимпийский" будет осуществлена реконструкция легкоатлетического ядра, и проведение матча 24 октября не представляется возможным. Наш клуб пошел навстречу НСК "Олимпийский" и перенес поединок на арену имени Валерия Лобановского", - сказано в заявлении "Динамо".